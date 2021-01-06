Annesine araba hediye eden Demet Akalın'dan ilginç çıkış artık zengin değilim!

Lüks tutkusuyla bilinen Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı artık eskisi gibi zengin olmadığını öne sürdü.

"Ne zengini eskidendi o"

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'i indirmek için uğraştığına dair bir paylaşım yapan Demet Akalın'a bir takipçisinden "Zenginleri kabul etmiyor" yorumu geldi. Takipçisine yanıt veren Akalın ise, "Oğlum banka beni param yok diye, özel bankacılıktan attı beni bugün. Ne zengini eskidendi o" dedi.

"Ben bile geçinemiyorum"

Akalın, covid-19 önlemleri kapsamında iptal edilen konserler nedeniyle zorlandığını söylemiş ve "Ben bile geçinemiyorum" sözleri uzun süre konuşulmuştu.

Annesine araba hediye etti

Öte yandan Akalın, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesi Şenay Akalın'a araba aldığını duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı kareye, “Annem güle güle gez” notunu düşmüştü.