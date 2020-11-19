Arda Turan kimdir koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu!

Futbolcu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturmuştu. Çift geçtiğimiz aylarda ikinci bebek mutluluğunu yaşamıştı. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Turan, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Arda Turan, hastanede izolasyon altında olduğunu söyledi.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Geçtiğimiz aylarda 2. kez bebeği dünyaya gelen ünlü oyuncu Arda Turan koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Turan, ''hastanede tedavi ve izolasyon altındayım'' dedi.

İşte o açıklama...

ARDA TURAN KİMDİR?

Arda Turan, 30 Ocak 1987 tarihinde İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde dünyaya geldi. Babası Türk Hava Yolları'ndan emekli, annesi ev hanımı ve kardeşi oyuncu olan Arda Turan, lise eğitimini Fatih ilçesindeki Şehremini Lisesi'nde tamamlamıştırAdnan ve Yüksel Turan'ın ilk çocuğu olan Arda, futbol kariyerine doğduğu Bayrampaşa'nın Altıntepsi mahallesindeki amatör bir kulüp olan Altıntepsi Makelspor'da 10 yaşındayken oynamaya başladı. Çocukluğunda sokakta futbol oynamaya başlayan Arda, doğduğu mahalledeki arkadaşlarıyla birlikte oynadıkları orta-kafa-gol oyununun,orta ve pas yeteneğinin gelişmesinde önemli rol oynadığını ve dar sokaklarda futbol oynamasının da futbol tekniğini geliştirdiğini ifade etmiştir. Arda'nın futbol yeteneğine güvenen ailesi en büyük destekçileriydi. Küçüklüğünden beri hayranı ve fanatiği olduğu Galatasaray takımında oynamak en büyük hayaliydi."Bir gün antreman yaparken sahada biri gördü ve hayalimi sordu bende bir gün Galatasaray'da oynamak olduğunu belirttim bana bir kart verdi ve seçmelere gitmemi söyledi bende o kartı götürerek seçmelere gittim yer kalmamış bir şekilde zorla girdim,o gün Galatasaray takımına seçildim." ifadesinde bulundu ve Galatasaray'ın alt yapısında oynamaya başladı."Hayat bir denge üstüne kuruludur, ben hayatı hep öyle görürüm" diye belirten Arda playstation ve tavla oynamayı, gezmeyi ve yaşamayı çok sevdiğini belirtti.

2000 yılında katıldığı Galatasaray seçmelerini kazandı ve 4 yıl boyunca Galatasaray alt yapısında forma giydi.Bu süre içinde 56 lig maçına çıktı ve 17 gol attı. Turan, kendi ifadeleriyle topa sahip olmayı, çabuk kaybetmemeyi ve maçın 90 dakika olduğunu unutmamayı, Galatasaray'daki teknik direktörü Gheorghe Hagi 'den öğrendi.Galatasaray forması ile ilk resmi maçına 22 Ocak 2005 tarihinde Bursaspor ile oynan Türkiye Kupası maçına çıktı.Profesyonel olduktan sonra bir süre Galatasaray alt yapısında forma giydi. Galatasaray'ın PAF takımında dört yıl boyunca forma giyen futbolcu, Türkiye Milli Takımı ile de genç yaşta tanıştı. 2002 yılında, 16 yaş altı Milli Takım gençler kadrosunda kendisine yer buldu ve 2006 yılında Türkiye A Milli takımının kadrosuna girene kadar gençler takımında oynadığı toplam 79 maçta 15 gol atmayı başardı.