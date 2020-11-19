search menu
search
close

Boyun tutulması nasıl geçer işte evde çözüm önerileri!

Oldukça rahatsız edici bir durum olan ve yaşam kalitesini düşüren boyun tutulmasını evde geçirmenin yollarını sizler için araştırdık.

Boyun tutulması nasıl geçer işte evde çözüm önerileri!
-A A+

Yaşam kalitesini düşüren ve kişiye oldukça rahatsızlık veren bir durum olan boyun tutulması genellikle, yanlış uyku pozisyonu, masa başında sürekli oturmak, stres nedeniyle gergin kaslara sahip olmak, küçük burkulmalar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu rahatsız edici durumdan kurtulmanın yollarını sizler için araştırdık. İşte boyun tutulmasını geçirmek için evde yapabileceğiniz çözüm önerileri. 

Boyun tutulmasına ne iyi gelir? 

Boyun tutulmasını geçirmek için yapabileceğiniz çözüm önerilerini sizler için sıraladık. 

Buz uygulayabilirsiniz 

Bir buz torbası uygulamak, şişkinliği ve uyuşmuş ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.Bu tedavi genellikle, en belirgin şişlik olma eğiliminde olduğunda, yaralanmanın ilk 48 saati içinde en etkilidir. Donmayı önlemek için ilk yardım buz torbası kullanın veya bir torba buz ya da donmuş bezelye kullanın . Buzu 20-30 dakikalık aralarla bir seferde 20 dakikaya kadar uygulayın.

Isı uygulayabilirsiniz 

Bir başka öneri ise buz sonrası ısı uygulamak olacaktır. Özellikle sıcak bir banyo yapmanız kaslarınızın gevşemesine ve rahatlamasına yardımcı olacaktır. 

Germe hareketi

Boyun tutulmasına iyi gelen önerilerden biri de germe hareketidir. Aama bunu yaparken dikkatli olmakta fayda var. Yapmanız gereken, boyun kaslarını yavaşça ve yavaşça hareket ettirerek kafayı bir yandan diğer yana hareket ettirin. Omuzları ileri ve geri sarın. Gerilmeler ağrıya neden olursa durun.

Uyku ortamınızı kontrol edin

Bazen çok sağlam veya yeterince destekleyici olmayan bir yatak boyun ağrısına neden olabilir. Yanlış boyutta veya sertlikte olan bir yastık da boynun sertleşmesine neden olabilir. Baş, boyun ve sırt uyku sırasında hizalı konumda olmalıdır. Bir kişinin kullandığı yastıklar uyku pozisyonlarına uygun olmalıdır.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Koronavirüse yakalanan Arda'dan kötü haber! Koronavirüse yakalanan Arda'dan kötü haber!
Magazin
9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un 2. bölüm konukları da bomba! 9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un 2. bölüm konukları da bomba!
Magazin
En Güncel Galeriler
Mert Fırat ile İdil Fırat'ın bebeklerinden ilk fotoğraf! Beğeni yağdı!
Mert Fırat ile İdil Fırat'ın bebeklerinden ilk fotoğraf! Beğeni yağdı!
Ünlü çift oğullarının 1. yaş gününü böyle kutladı!
Ünlü çift oğullarının 1. yaş gününü böyle kutladı!
20 yıl sonra Kırmızıgül'le barışan Alişan'dan bomba itiraflar!
20 yıl sonra Kırmızıgül'le barışan Alişan'dan bomba itiraflar!
İclal Aydın kızı Lal'i paylaştı! Güzelliğini annesinden almış dedirtti
İclal Aydın kızı Lal'i paylaştı! Güzelliğini annesinden almış dedirtti
Adını Feriha Koydum Lara'nın inanılmaz değişimi! Her pozu ayrı olay!
Adını Feriha Koydum Lara'nın inanılmaz değişimi! Her pozu ayrı olay!
Sütyen paylaşımıyla olay olmuştu! Cesur pozları gündem oldu!
Sütyen paylaşımıyla olay olmuştu! Cesur pozları gündem oldu!
Önceki Haberler
'9 kere Leyla' filminden ilk fragman geldi! Yatak sahnesi olay oldu!
'9 kere Leyla' filminden ilk fragman geldi! Yatak sahnesi olay oldu!
Kahvaltıda Van lezzeti: Murtuğa tarifi
Kahvaltıda Van lezzeti: Murtuğa tarifi
Sabahları uyanırken saati erteliyorsanız...
Sabahları uyanırken saati erteliyorsanız...
Tutkulu öpüşmenin 5 yöntemi!
Tutkulu öpüşmenin 5 yöntemi!
Cilt Dostu SİNOZ'dan Efsane Kasım İndirimi
Cilt Dostu SİNOZ'dan Efsane Kasım İndirimi
Kafadaki saatli bomba: Anevrizma
Kafadaki saatli bomba: Anevrizma
Bu sporlar kış depresyonundan koruyor!
Bu sporlar kış depresyonundan koruyor!
Günlük ped kullananlar aman dikkat!
Günlük ped kullananlar aman dikkat!
Yorumlar