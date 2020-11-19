Boyun tutulması nasıl geçer işte evde çözüm önerileri!

Yaşam kalitesini düşüren ve kişiye oldukça rahatsızlık veren bir durum olan boyun tutulması genellikle, yanlış uyku pozisyonu, masa başında sürekli oturmak, stres nedeniyle gergin kaslara sahip olmak, küçük burkulmalar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu rahatsız edici durumdan kurtulmanın yollarını sizler için araştırdık. İşte boyun tutulmasını geçirmek için evde yapabileceğiniz çözüm önerileri.

Boyun tutulmasına ne iyi gelir?

Boyun tutulmasını geçirmek için yapabileceğiniz çözüm önerilerini sizler için sıraladık.

Buz uygulayabilirsiniz

Bir buz torbası uygulamak, şişkinliği ve uyuşmuş ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.Bu tedavi genellikle, en belirgin şişlik olma eğiliminde olduğunda, yaralanmanın ilk 48 saati içinde en etkilidir. Donmayı önlemek için ilk yardım buz torbası kullanın veya bir torba buz ya da donmuş bezelye kullanın . Buzu 20-30 dakikalık aralarla bir seferde 20 dakikaya kadar uygulayın.

Isı uygulayabilirsiniz

Bir başka öneri ise buz sonrası ısı uygulamak olacaktır. Özellikle sıcak bir banyo yapmanız kaslarınızın gevşemesine ve rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Germe hareketi

Boyun tutulmasına iyi gelen önerilerden biri de germe hareketidir. Aama bunu yaparken dikkatli olmakta fayda var. Yapmanız gereken, boyun kaslarını yavaşça ve yavaşça hareket ettirerek kafayı bir yandan diğer yana hareket ettirin. Omuzları ileri ve geri sarın. Gerilmeler ağrıya neden olursa durun.

Uyku ortamınızı kontrol edin

Bazen çok sağlam veya yeterince destekleyici olmayan bir yatak boyun ağrısına neden olabilir. Yanlış boyutta veya sertlikte olan bir yastık da boynun sertleşmesine neden olabilir. Baş, boyun ve sırt uyku sırasında hizalı konumda olmalıdır. Bir kişinin kullandığı yastıklar uyku pozisyonlarına uygun olmalıdır.