İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu Hülya Avşar programa damga vuran isim oldu!

Geçen hafta ekranlara gelen İbo Show'un bu haftaki konukları da bomba gibi. 9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Hülya Avşar, Olgun Şimşek, Demet Akbağ ve Kubat gibi isimler bulunuyor.

İBRAHİM TATLISES VE HÜLYA AVŞAR DÜETİ PROGRAMA DAMGA VURDU

Cumartesi akşamları saat 20.00'da ekranlara gelen İbo Show'un bu haftaki konukları ise Hülya Avşar, Demet Akalın, Olgun Şimşek ve Kubat olacak. 2. bölüm fragmanı yayınlanan İbo Show'a Hülya Avşar ile İbrahim Tatlıses'in 'Mavi Mavi' düeti damga vurdu.

İLK BÖLÜM SOYYAL MEDYAYI ALT-ÜST ETMİŞTİ

Programın ilk bölümünde konuklar Şafak Sezer, Kutsi ve Deniz Seki'ydi. Ancak bu isimler tesadüfi olarak çağrılmadı. İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğradığı 14 Mart 2011 yılında son konukları Deniz Seki ve Kutsi olmuştu. Elbisesi ve şarkılarıyla geceye damga vuran Sibel Can sosyal medyaya damga vurdu.