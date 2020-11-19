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Sedef hastalığı nasıl tedavi edilir ışık terapisi en çok tercih edilenlerden!

Genellikle dizlerde, kafa derisinde ve saçlarda görülen sedef hastalığının tedavisine yönelik merak edilenleri sizler için araştırdık

Sedef hastalığı nasıl tedavi edilir ışık terapisi en çok tercih edilenlerden!
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Sedef hastalığı belirtileri neler? Sedef hastalığı nasıl tedavi edilir? Bu hastalığa tam olarak neyin sebep olduğu bilinmese de ağışıklık sisteminin ve genetiğin hastalığın gelişiminde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Hastalığa yönelik tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. 

SEDEF HASTALIĞI BELİRTİLERİ

 Tırnaklarda çukurcuklar, kalınlaşma ve sarı renk oluşumu, tırnak çevresinde şişlik ve kızarıklıklar

 Ciltte kuruluk, yanma hissi, kaşıntı ve kanamalar

 Eklemlerde ağrı, şişlik ve kızarıklık

 Özellikle diz ve dirsek bölgelerinde yer alan sedef rengi pullanma ve kabuklanmalar. 

SEDEF HASTALIĞI TEDAVİSİ NASIL OLUR? 

Sedef hastalığı için birçok topikal ve sistemik tedavi vardır, ancak birçoğunun cilt hastalığının görünümünü iyileştirmede etkili olmasına rağmen, hiçbirinin yüzde yüz iyileşleştirmeyeceği asla unutulmamalıdır. 

Sedef hastalığında ışık terapisi

Cilt yüzeyinde uygulanan bir başka tedavi şekli de UV fototerapi tedavisidir. Özel lambalarla UV ışınları doğrudan plaklara ve döküntülere uygulanır. Bu tedavie aşırı cilt hücrelerinin büyümesinin yavaşlamasına yardımcı olabilir.

Sedef hastalığı tedavisinde oral sistemik tedaviler

Bu tedavi şekli, orta ila şiddetli sedef hastalığı için başka bir tedavi seçeneğidir. Hap ya da sıvı halde alındığında, oral sistemikler, iltihaplanmayı azaltmak için bağışıklık sisteminin bir kısmına veya tümüne etki ederek çalışır.

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