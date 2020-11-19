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Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın bebeklerinin ismi belli oldu!

Geçtiğimiz yıl oğulları Kuzey'i kucaklarına alan Berfu-Eser Yenenler çiftinin ikinci bebeklerine vereceği isim belli oldu.

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın bebeklerinin ismi belli oldu!
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Geçtiğimiz yıl oğulları Kuzey'i kucaklarına alan Berfu-Eser Yenenler çiftinden, müjdeli bir haber daha gelmiş Berfu Yenenler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü çiftin bebeklerine vereceği isim belli oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Yenenler, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta şu ifadelere yer verdi: "Bu sefer erkenden karar verdiğimiz ismi sizinle de paylaşma vaktimiz. İkinci kez anneliği yaşayabildiğim için çok şanslıyım, tekmelerini duyabildiğim için, tekrar böyle hissedebildiğim için, kalbini dinleyebildiğim için çok şanslıyım. Heyecanla ve aşkla seni bekleyen çok güzel bir ailen var burada, kavuşmak için gün sayıyoruz. Mete Emmi sağlıkla kucağımıza gel."

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