Sol göz seğirmesi neden olur yorgunluk sebep olabiliyor!

Sol göz seğirmesi neden olur? Aslında bakıldığında çokta ciddi bir durum gibi görünmeyen göz seğirmesi sürekli bir hale geldiğinde ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. En basit yorgunluktan kaynaklanabilecek olan bu durum D vitamini eksikliği ya da B12 eksikliğine kadar varabiliyor. Elmaelma.com olarak sizlere sol göz seğirmesinin 5 nedenini araştırdık.

1- D vitamini eksikliği

D vitamini yetersizliği kalsiyum emilimini azaltarak sol gözde seğirmeye yol açabilir. Eğer D vitamini eksikliğinden dolayı gözünüz seğiriyorsa yapmanız gereken şey doktorunuzun verdiği D vitamini ilacını kullanmak ve D vitamini içeren gıdalar tüketmek olmalıdır.

2- B12 vitamini eksikliği

B12 vitamini eksikliği de sol gözde seğirmenin nedenlerindendir. B12 ilaçları kullanarak veya balık, kuzu ve dana eti gibi B12 açısından zengin gıdaları tüketerek bu eksikliğinizi giderebilirsiniz.

4- Stres

Stres herkesin bedeninde farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Kiminin gözünde seğirme olarak ortaya çıkar kiminde egzama ya da sedef. Stres, bilgisayara uzun süre bakmak veya kitap okumak gibi göz yorgunluğuyla alakalıysa sol göz seğirmesi ile daha sık karşılaşırsınız. Bu nedenle eğer göz seğirmeniz strese bağlıysa yaşam biçiminizi bir an önce değiştirmenizde fayda olacaktır.

5- Yorgunluk

Uykusuzluk ve yorgunluk da sol gözde seğirmeye yol açabilir. Uykunuzu iyi alıp yorucu işlerden uzak durarak göz seğirmesini önleyebilirsiniz.