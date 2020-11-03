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Babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Çok özlüyorum

Geçtiğimiz temmuz ayında babasının vefatıyla yıkılan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya mezar başında duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Çok özlüyorum
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Geçtiğimiz temmuz ayında babasının vefatıyla yıkılan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, babasının mezarını ziyaret etti. Mezarlıkta duygusal anlar yaşayan ünlü şef, paylaşımıyla herkesi derinden etkiledi. ''Arkadaşım dert ortağım özlüyorum ve her gün özlem artıyor. Ruhun şad olsun rabbim mekanını cennet eylesin..." sözleriyle duygulandırdı. 

BABASINA ÖZLEMİNİ DİLE GETİRDİ 

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, temmuz ayında babası Seyfettin Yalçınkaya'yı kaybetti. Babasının mezarını ziyaret eden Mehmet Şef Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile babasına olan özlemini dile getirdi.

 "ARKADAŞIM, DERT ORTAĞIM ÇOK ÖZLÜYORUM"

Mezar başında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Mehmet Yalçınkaya duygularını şu sözlerle ifade etti: "Babam 98 gün oldu ayrılalı, arkadaşım dert ortağım özlüyorum ve her gün özlem artıyor. Ruhun şad olsun rabbim mekanını cennet eylesin..." Yalçınkaya'nın duygusal paylaşımına ünlü isimler de sessiz kalamadı. Seda Sayan, Deniz Seki, Ayşe Özyılmazel, Uğurkan Erez ve Aşkım Kapışmak gibi isimler yorum yaparak destek oldu.

 

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