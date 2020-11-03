search menu
search
close

Dayısı “Bilgisayar şeytan işi” dedi o yazılım uzmanı oldu

Çocuk yurdunda büyüyen, sokaklarda simit satan Orkunoğlu’nun bilgisayarlara duyduğu merak, kaderini şekillendirdi.

Dayısı “Bilgisayar şeytan işi” dedi o yazılım uzmanı oldu
-A A+

“Bilgisayar şeytan işi” diyen dayısından yediği dayaktan sonra bilgisayar konusunda uzmanlaşmayı kafasına koyan Orkunoğlu, şimdi dünya devi şirketlerle çalışan bir yazılım uzmanı.

Anıl Orkunoğlu’nun Yeşilçam filmlerine taş çıkaracak bir yaşam öyküsü var... 1986 yılının haziran ayında İzmir’de dünyaya gelen Orkunoğlu, annesi ve babası ayrılınca çocuk yurduna verilir. 6 yaşına geldiğinde anneannesi onu yanına alır. Annesiyle 9 yaşındayken tanışır. Zorlu başlayan hayatı, çocukluk yıllarında da çetin geçer: “Babamı hiç görmedim. Sokaklarda büyüdüm. Midye, simit, balon satarak okul harçlığımı çıkarırdım. Bir de kazandığım parayla internet kafelere giderdim.”

DEMİR SOPAYLA DÖVDÜ

Orkunoğlu’nun bilgisayar ve internete olan bu ilgisi, kaderini de şekillendirir: “Bir gün dayım beni internet kafede yakaladı. ‘Şeytan işi bu’ deyip demir sopayla dövdü beni. İşte o gün ‘Ben bilgisayarcı olacağım!’ dedim. Sonrasında internet kafelerde çalışmaya başladım. Yaşıtlarım oyun oynarken, ben bilgisayarın donanımına, formatına, yazılımına merak duyuyordum.” 

DÜNYA DEVLERİYLE ÇALIŞIYOR

Hayatına bilgisayara olan ilgisi doğrultusunda yön veren Anıl Orkunoğlu “önce eğitim” der, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü, ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirir. Microsoft Bilge Adam Sertifikası da alan Orkunoğlu, şimdi dünya devi şirketlerle çalışan bir yazılım uzmanı: “İzmir’de geçen sıkıntılı yıllarımın ardından İstanbul’a geldim. İyi bir işadamının yazılım işlerini yapmaya başladım. Farklı şirketler için de çalıştım. Sonrasında yurtdışı maceram başladı. Başta Uber olmak üzere birçok büyük firmayla, otelle çalıştım. Halen de çalışmaya devam ediyorum.”

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Evde organik şampuanınızı kendiniz yapın! Evde organik şampuanınızı kendiniz yapın!
Pratik Bilgiler
Böylesini yemediniz: Yumurtalı köfte Böylesini yemediniz: Yumurtalı köfte
Yemek
En Güncel Galeriler
Kuran'dan ayet paylaşan dünyaca ünlü yazardan alkış toplayan hareket!
Kuran'dan ayet paylaşan dünyaca ünlü yazardan alkış toplayan hareket!
Demet Akalın'ın boynunu görenler şoke oldu! Herkesi uyardı
Demet Akalın'ın boynunu görenler şoke oldu! Herkesi uyardı
Ebru'dan Cadılar Bayramı partisine giden Şeyma'ya küfürlü tepki!
Ebru'dan Cadılar Bayramı partisine giden Şeyma'ya küfürlü tepki!
Ünlü modelden skandal koronovirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün!
Ünlü modelden skandal koronovirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Koronavirüse yakalanan ünlü sunucu İkbal Gürpınar'dan haber var!
Koronavirüse yakalanan ünlü sunucu İkbal Gürpınar'dan haber var!
Önceki Haberler
''İki kadın bir erkek'' filminin ünlü oyuncusu vurularak öldürüldü!
''İki kadın bir erkek'' filminin ünlü oyuncusu vurularak öldürüldü!
Cilt kuruluğu guatr habercisi olabiliyor!
Cilt kuruluğu guatr habercisi olabiliyor!
Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret günler sonra...
Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret günler sonra...
Bu maske ile siyah noktaların kökünü kurutun!
Bu maske ile siyah noktaların kökünü kurutun!
Doyulmaz lezzet: Köz biberli kahvaltılık sos
Doyulmaz lezzet: Köz biberli kahvaltılık sos
Eşsiz bir orgazma ulaşmanın sırrı burada saklı!
Eşsiz bir orgazma ulaşmanın sırrı burada saklı!
Sakın dantelli iç çamaşırı giymeyin!
Sakın dantelli iç çamaşırı giymeyin!
Domates konservesi nasıl yapılır?
Domates konservesi nasıl yapılır?
Yorumlar