Bahar Şahin kimdir bir zamanlar Arda Turan'a aşık olduğunu itiraf etti!

Zalim İstanbul dizisiyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Bahar Şahin'den yıllar sonra ilginç bir itiraf geldi. Magazin İzmir dergisine açıklamalarda bulunan Şahin, küçükken aşık olduğu ismi söyleyerek herkesi şaşırttı.

"Küçükken Arda Turan'a aşıktım"

Pandemi nedeniyle dizisinin çekimleri duran Bahar Şahin kendini evinde karantinaya aldı. Genç oyuncu dergiye verdiği röportajda tuttuğu takımdan bahsederken koyu bir Galatasaraylı olduğunu belirterek "Çünkü küçükken Arda Turan'a aşıktım" itirafında bulundu.

"İdolüm Serenay"

Oyunculuk kariyerinin önemli bir yerinde olan 23 yaşındaki oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda "İdolüm; Serenay Sarıkaya. Hem akıllı, hem güzel, hem de yetenekli ve başarılı. Onu kendime örnek alıyorum" demişti.

Bahar Şahin kimdir?

Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinlidir. Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini O Hayat Benim dizisi ile yaşamış, daha sonra Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi yapımlarda yer almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, 1.65 metre boyunda, 48 kilo ve İkizler burcudur.