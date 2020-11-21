"Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu

Küba asıllı film oyuncusu Broselianda Hernandez,salı günü "Sigara almaya gidiyorum" diyerek evden çıktı. Telefonlarına cevap vermeyen oyuncu için arama çalışmaları başlatıldı. Çarşamba günü sabah saatlerinde bir kişi plajda cansız bir kadın bedeni olduğu ihbarını yapınca olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin oyuncu Hernandez'a ait olduğunu tespit etti.Polis, Hernandez'in nasıl öldüğünü tespit etmek için çalışmalarına devam ediyor.

''SİGARA ALMAYA GİDİYORUM'' DİYEREK EVDEN ÇIKTI

Hernandez'in ailesi, ünlü oyuncunun salı günü geç saatlerde evden "Sigara almaya gidiyorum" diye çıktığını, geri dönmediğini ve kendisini aramalarına rağmen telefonlarına cevap vermediğini söyledi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILMAYA BAŞLANDI

Hernandez, 1990 yılında Küba'da yayınlanan bir pembe dizide gösterdiği performansla ismini duyurmuş ve ödül almıştı. Polis, Hernandez'in nasıl öldüğünü tespit etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Broselianda Hernandez kimdir?

Hernandez, 1990 yılında Küba'da yayınlana bir pembe dizide gösterdiği performansla ismini duyurmuş ve performansı sayesinde ödül almıştı. 1964 doğumlu başarılı oyuncu, Havana, Küba doğumludur.