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Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen kimdir? Şener Şen'in kardeşi olduğu ortaya çıktı

ATV'in sevilen dizisi Hercai'nin Nigar'ı İnci Şen'in, usta sanatçı Şener Şen'in kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen kimdir? Şener Şen'in kardeşi olduğu ortaya çıktı
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ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de evin Şadoğlu konağının emektar kalfası ve mutfaktan sorumlusu Nigar Katarcı karakterine hayat veren İnci şen'in usta sanatçı Şener Şen'in kardeşi olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu daha bir çok dizi de daha önemli roller canlandırdı.

"AĞABEYİMDEN TORPİLİM YOK"

İnci Şen, verdiği bir röportajda ağabeyi Şener Şen'in torpili olmadığını açıklamıştı.

 İNCİ ŞEN KİMDİR?

İnci Şen, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Şener Şen'in kız kardeşidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Çözde Al Mustafa Ali, Geceler Yarim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal, Fadik İntikam Peşinde, İhtiras, Ayrılık, Sırlar Dünyası, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları, Kaçak Gelin, Dizine Dursun, Kader Çizgisi, Makber, İnsan Aldandı, Tövbeler Tövbesi, Vuslat Yolu, Maral, Filinta ve İki Yalancı gibi dizlerde yer alan İnci Şen şimdilerde Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Nigar karakterine hayat vermektedir. İnci Şen, 1.60 metre boyunda ve 69 kilodur.

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