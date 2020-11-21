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Oyuncu Engin Hepileri, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Engin Hepileri, sessiz sedasız kadrodan ayrıldı. Oyuncunun ayrılığı da Demet Özdemir'in yaptığı yorumla ortaya çıktı.

Oyuncu Engin Hepileri, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı
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TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de Faruk karakterini oynayan Engin Hepileri, dizide yurt dışına gitmiş gibi gösterildi. Herhangi bir açıklama yapılmayan oyuncunun kadrodan çıktığı öğrenildi.  Oyuncunun ayrılığı da Demet Özdemir'in yaptığı yorumla ortaya çıktı. Özdemir, Hepileri'nin paylaşımına ''Her zaman şahaneydi seninle sette olmak, çalışmak bir gün başka bir yerde yeniden" yorumunu yaptı. 

ROL ALDIĞI DİZİDEN DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR'E GELMİŞTİ

Dizideki oyunculuğu ile dikkat çeken Engin Hepileri, daha Kimse Bilmez dizisi final yapmadan Doğduğun Ev Kaderindir'e geçmiş ve bu olay günlerce konuşulmuştu. Dizinin kilit isimlerinden olan biri olan oyuncu bu teklifin ardından sessizce diziden kaybolmuştu.

 DEMET'İN YORUMU AYRILIK HABERİNİ DOĞRULADI

Instagram hesabından paylaşım yapan Engin Hepileri, "Yeni heyecanlar. Yeni başlangıçlar" notunu ekledi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrolü Demet Özdemir ise oyuncunun paylaşımına "İyi ki canım Engin Hepileri. Her zaman şahaneydi seninle sette olmak, çalışmak bir gün başka bir yerde yeniden" diyerek oyuncunun diziden ayrıldığını doğrulamış oldu.

 

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