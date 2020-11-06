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Bahar Candan, 'kilo aldı' eleştirilerine göbeğini göstererek yanıt verdi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan, kendisine yönelen 'kilo aldı' eleştirilerine göbeğini açıp poz vererek yanıt verdi.

Bahar Candan, 'kilo aldı' eleştirilerine göbeğini göstererek yanıt verdi!
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İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan’ın kardeşi Bahar Candan, photoshoplu pozları ve ilginç paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulmayı başarıyor. Candan, bu kez de photoshopla kendini zayıf gösterdiği iddialarına göbeğini açarak yanıt verdi.

Eski halinden eser kalmadı

Eski zayıf halinden eser kalmayan fenomen yarışmacının aldığı kilolar takipçilerinin gözünden kaçmadı. Aldığı kilolarla barışık olduğunu ifade eden Candan, sosyal medya hesabından göbeğinin fotoğrafını paylaştı.

Photoshoplu pozları olay oldu

Paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Bahar Candan, uzun bir süre photoshop yaparak tepkileri toplamıştı. Instagram hesabından fotoğraf yayınlamaya devam eden Bahar’ın yüzüne, bacaklarına ve kollarına yaptığı photoshop ile sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirmişti.

 

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