Başak Dizer'den eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününe özel romantik paylaşım!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden Başak Dizer, Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Dizer bu kez 37 yaşına giren eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü kutladı.

"Seninle daha nice maceralara..."

Stilist Başak Dizer 2016'da evlenen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 37 yaşına bastı. Dizer, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Başak Dizer, gönderisine, "Daha nice maceralara, seninle... 2019 yaz" notunu düştü.

Başak Dizer kimdir?

Başak Dizer 1980 İstanbul doğumlu. Stilistlik ile ilgili eğitim alarak bu eğitimini tamamlamış.

Ayrıca İstanbul'da tasarım bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Başak Dizer; ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarımı bölümünde eğitim alarak sertifikaya sahip oldu. Başak Dizer; moda kariyerini bu şekilde başlatmak suretiyle stilistlik kariyerini de dizilerde stil danışmanlığı yaparak kazandı.

Londra'da Central Saint Martins'de moda kurslarına giden Başak Dizer; Türkiye'ye dönüşünde Vakko ve Vakkorama gibi birçok tanınmış markaların baş tasarımcı asistanlığını yaparak kendini iyiden iyiye geliştirdi. Başak Dizer; daha sonra Tekstil'de tasarımcı olarak çalışmaya başlamış ve eğitimini giyim uzmanı, stilistlik, danışmanlık ve yazarlık üzerine almaya devam etti. İdil Fırat, Meltem Cumbul, Azra Akın, Neşe Aksoy gibi birçok ünlü isimle birlikte uzun süre çalışan Dizer; ancak popüler olarak adını Kıvanç Tatlıtuğ ile duyurdu bizlere.

O dönem içerisinde Fransız manken Florence Eugene ile bir aşk yaşayan Başak Dizer bu ilişkiyi kısa sürdürmüş ve bitirmiştir. Stilistlik ve tasarımcı kariyerini büyük işlere imza atarak başaran Başak Dizer; başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Aşk-ı Memnu dizisi içerisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanlığını yapmıştır. Başak Dizer ayrıca Medcezir dizisinde Deniz Marşan ile birlikte çalışmış ve onun stilistliğini yapmıştır. Başak Dizer o dönemde Oran Fransez ile nikâh masasına oturarak kısa bir süre evlilik sürdürmüş ancak sonrasında ondan boşandı.

Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu dizisindeki danışmanlığını yaparken aralarında ilişki başlamış ve iki yıl süren ilişkileri sonrası çift 2016 Şubat ayında Paris'de bir törenle evlendiler. Tören, Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde gerçekleşti. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin düğününe katılan 40 kişilik grup, 18 Şubat'da Paris'e uçmuştu. Ekipte Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ, küçük kardeş Tugay Tatlıtuğ ve eşi, yakın dostları Kıvanç Kasabalı ile eşi Sedef Avcı ile arkadaşı Gökhan Uyan vardı.