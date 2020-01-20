Beril Işık'tan yıllardır tedavi gören Kenan Işık'ın son durumu hakkında açıklama geldi!

Dadı ve Kim 500 Bin İster gibi sayısız projede yer alan başarısıyla adından söz ettiren Kenan Işık, 2014 yılında geçirdiği kaza sonrası bitkisel hayata girmişti. 6 yıldır bitkisel hayatta olan Işık'tan müjdeli haber geldi. Eşi Beril Işık, sosyal medya hesabından duyurdu. Beril Işık, Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu." dedi.

''Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor''

72 yaşındaki Işık'ın söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen Beril Işık, usta ismin son durumu hakkında şunları söyledi: "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

Kenan Işık kimdir?

Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947 tarihinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Ortaokul eğitimi aldığı sırada halk evlerinde amatör olarak çeşitli tiyatro oyunlarında oynadı. Lisedeyken ise Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi. 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olan Kenan Işık, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini yaptı ve kariyeri süresince birçok tiyatro oyunu yazdı. 1974'ten 2002 tarihine kadar çeşitli gazetelerde köşe yazıları yazdı ve Dadı adlı dizide başrol oynadı. 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu fakat 20 Ağustos 2005'te haber sunuculuğu görevini bıraktı.

Sanatçı bu görevlerin ardından yeniden Türk televizyon programlarına geri dönüş yaptı ve Kim 500 Bin İster adlı yarışmada boy gösterdi ve tüm Türkiye'nin tanıdığı bir kişi haline geldi.