Ballı saç maskesi nasıl yapılır ışıl ışıl bir görünüm için...

Saçlarınızın yıpranmış ve solgun görünmesinden sıkıldınız mı? Dert etmeyin! Evde uygulayacağınız ballı maske tarifi ile saçlarınız ışıl ışıl bir görünüm kazanacak. Hem pratik hem de ekonomik olan bu tarif saçlarınıza kaybettiği nemi geri kazandıracak ve daha sağlıklı olmasını sağlayacak. Ballı saç maskesi nasıl yapılır? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile saçlarınıza güç kazandıracak maske tarifi!

MALZEMELER:

1/2 bardak bal, 1/4 bardak zeytinyağı, Bone,Bir karıştırma kabı, Küçük bir boya fırçası (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI:

Saçınızı yıkayın ve nemli bırakınBir kaseye 1/2 bardak bal ve 1/4 bardak zeytinyağı dökün ve iyice karıştırın.Karışımı 20 saniye boyunca mikrodalgada tutun.Isıtıldıktan sonra, karışımı bir kaşıkla tekrar karıştırın.Karışımı soğumaya bıraktıktan sonra, parmaklarınızla veya küçük bir boya fırçası kullanarak saçınıza uygulamaya başlayın. Derinizden uygulamaya başlayarak saç uçlarınıza kadar devam edin.Parmak uçlarınızı kullanarak kafa derinize dairesel hareketlerle hafifçe masaj yapın.Nemi korumak için boneyi takın.30 dakika bekletin. Hepsi bu kadar! Arından saçınıza uygun şampuanla yıkayın. Düzenli olarak uyguladığınızda değişime siz bile inanamayacaksınız.