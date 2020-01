Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'in paylaşımı sosyal medyanın diline düştü

Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterini canlandıran Damla Esrsubaşı 2016 yılında Mustafa Can Keser ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz ay ikinci kez anne olan Damla Ersubaşı, son günlerde ortaya çıkan ihanet iddiaları ile gündeme gelmişti. Mustafa Can Keser’in Damla Ersubaşı’yı aldattığı iddia edildi. Yaşanılanlardan sonra çiftin boşanacağı konuşuluyordu ancak öyle olmadı. Çift mutluluklarına devam ederken Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser, eşiyle olan fotoğrafının altına öyle bir not düştü ki sosyal medyanın diline düştü.

Yazdığı mesajla sosyal medyanın diline fena düştü

İkili, sosyal medyada mutluluk pozları vermeye devam etti. Ancak Mustafa Can Keser’in geçtiğimiz ay paylaştığı bir fotoğrafa yazdığı not, sosyal medyanın diline düştü. Keser, bu paylaşımda eşi Damla Hanım’a olan sevgisini dile getirmeye çalışmış belli ki… Bunu yaparken eşi ile annesini kıyaslaması ise sosyal medyanın diline düşmesine neden olmuş. Belki de bir özür mahiyetinde yazılan nottaki ilginçlik aşikar… Bu paylaşıma gelen yorumların arasında en dikkat çekeni ise şöyleydi: “Madem anneni bu kadar seviyorsun, annenle çekildiğin bir fotoğrafı paylaşsaydın.”