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Cevizli kek nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!

Beş çayınızda misafirlerinizle ya da sevdiklerinizle tadını çıkarabileceğiniz enfes cevizli kek tarifi hazırladık. İşte benzersiz tadıyla cevizli kek tarifi...

Cevizli kek nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!
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Çayın yanına iyi gidecek bir kek tarifiyle karşınızdayız. İçerisindeki cevizle oldukça besleyici bir kek yapmaya ne dersiniz? Sıcacık enfes yapısıyla bir dilimin yeterli olmayacağı cevizli keki kolaylıkla yapabileceksiniz. İşte muhteşem tadıyla cevizli kekin malzemeleri ve hazırlanışı...

Malzemeler:

3 adet yumurta
1 su bardağı esmer şeker
100 gram tereyağı
1/2 su bardağı süt
1 adet rendelenmiş limon kabuğu
1 su bardağı ceviz içi
2,5 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu

Kek kalıbını yağlamak için:

1 tatlı kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı un

Pişirme önerisi:

İri parçalar halinde kırdığınız ceviz içlerini kekin dibine çöküp, yanmamaları için hafif bir şekilde unladıktan sonra kek harcına ekleyin. Tahta bir kaşık ile yavaşça karıştırdıktan sonra kalıba dökün. Arzuya göre kekin üzerine birkaç tane yerleştirdikten sonra fırınlayın.Arzuya göre kek harcına unu eklediğiniz aşamada toz tarçın ve zencefil katabilirsiniz.

Hazırlanışı:

Yumurtaları, esmer şeker ile şeker eriyene kadar karıştırın. Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını katıp, krema halini alana kadar çırpma işlemini sürdürün.
Süt ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edin. Böylelikle tüm sıvı malzemeyi karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı elenmiş halde kek harcına ekleyin. Mikser ile kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin. Ceviz içlerini iri parçalar halinde kırın. Hafif bir şekilde unladıktan sonra kek harcına katın. Tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın. Tereyağı ile yağlayıp, unladığınız kek kalıbına kek harcını boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika kadar pişirin. Pişen keki, fırında dinlendirdikten sonra ters çevirerek kalıbından çıkartın. Keskin bir bıçak yardımıyla dilimledikten sonra çayın yanında sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun...

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