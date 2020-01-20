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Gönül Yazar kendisinden 32 yaş küçük sevgilisiyle evlendiği yönündeki haberleri yalanladı!

Gönül Yazar, sosyal medya hesabından gelin çiçeği ve arabasıyla fotoğraf paylaştı. Ama hakkında çıkan evlilik iddialarını yalanladı.

Gönül Yazar kendisinden 32 yaş küçük sevgilisiyle evlendiği yönündeki haberleri yalanladı!
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Kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Mağden ile aşk yaşayan Gönül Yazar, sosyal medya hesabından gelin çiçeği ve arabasıyla fotoğraf paylaştı.Tüm takipçileri acaba yeniden mi evlendi? diye düşünürken Yazar, evlilik iddialarını yalanladı. 

Gelin arabası ve çiçeğiyle poz verdi 

Gönül Yazar, dün Instagram hesabından gelin arabasının içinde elinde bir buket çiçekle çektirdiği fotoğrafını "Gelin ata binmiş ya nasip demiş ama bu gelin atta değil arabada" notuyla paylaştı. Daha sonra da gelin arabasının yanında fotoğraf paylaşan Gönül Yazar, "Büyükçekmece Belediyesinin davetine icabet ediyoruz. Ne mutlu bize" dedi.

''Ortada kısmet mi var''

Yaptığı paylaşımlardan dolayı sekizinci kez evlendiği iddia edilen Gönül Yazar, Instagram hesabından açıklama yaparak "Beni almaya böyle geldiler. Ortada kısmet mi var? Evlilik mi nerede" dedi.

Gönül Yazar kendisinden 32 yaş küçük sevgilisiyle evlendiği yönündeki haberleri yalanladı!

Yeni yıla sevgilisiyle beraber girmişti 

2020 yılına sevgilisi Rüzgar Mağden ile giren Gönül Yazar, Instagram hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş bir pozunu paylaşarak "İyiliklerin olduğu yerde kötülükler barınamaz. Yeni yılın ilk saatleri" demişti.

Psikolojik şiddete maruz kalıyorum demişti 

Geçtiğimiz aylarda Posta'ya röportaj veren Gönül Yazar, sevgilisinden psikolojik şiddet gördüğünden bahsederek şunları söylemişti: "Son bir buçuk aydır yüksek sesle konuşmaya, bağırmaya, beni azarlamaya başladı. Ben teknoloji özürlüyüm, telefonu iyi kullanamıyorum. Aramalarımı yapıyorum. Whatsapp'a da giriyorum ama çok hakim değilim. Bir şey gösteriyor, yapamazsam sinirlenip bağırıyor. Benim kafam nelere basıyor, şu telefona da basmayıversin ya! Her şeyi bilen kadın telefonu bilmese ne yazar, yazsa yazsa Gönül Yazar! Psikolojik şiddete maruz kaldığımın farkındayım. Ama ne bileyim, bunca yıl sonra kafama göre birini buldum, aşkı buldum, kaybetmeyeyim diyorum."

Gönül Yazar kendisinden 32 yaş küçük sevgilisiyle evlendiği yönündeki haberleri yalanladı!

 

 

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