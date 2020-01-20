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Kahvaltı için mantarlı omlet tarifi lezzetine doyum olmaz!

Kahvaltıda farklı çeşit arayanlar için hem yapımı pratik hem de oldukça doyurucu bir kahvaltı olan mantarlı omlet tarifini ve malzemelerini bir araya getirdik!

Kahvaltı için mantarlı omlet tarifi lezzetine doyum olmaz!
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Sabah kahvaltılarında çeşit sevenler için mantarlı omlet tarifini bir araya getirdik! Mantarlı omletin yapılışı hem çok kolay hem de oldukça pratik olan bu omleti kahvaltı sofralarınıza dahil edebilirsiniz. Kokusu ile günün başlangıç öğünü olan sabah kahvaltılarında lezzeti damaklarda bırakan bu lezzeti sizde denemek için evde mantarlı omlet tarifini deneyebilirsiniz. İşte mantarlı omlet yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler...

Malzemeler; 3 adet yumurta, 2 yemek kaşığı süt, 1 çay kaşığı tuz, 6 adet kültür mantarı, 1/2 tatlı kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı krema, 3 dal frenk soğanı yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Mantarları temizleyin ve iri iri doğrayın. Tereyağını, ısınan tavada eritin ve mantarları soteleyin. Sotelenen mantarları bir kaba alın. Yumurta ve diğer malzemeleri çırparak karıştırın. Mantarları sotelediğiniz tavayı temizlemeden, yumurtalı karışımı tavaya dökün ve tavanın altını kısın. Kapağını kapatıp, üst kısmı fokurdayana kadar pişirin. Sotelenen mantarları ve ince ince dilimlenmiş frenk soğanlarını da ilave ederek omleti ikiye katlayın. Bu hali ile dikkatlice tabağa alın ve üzerine frenk soğanını ekledikten sonra kahvaltı sofralarınıza dahil edebilirsiniz.

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