Yüz şekline göre allık sürme teknikleri yuvarlak hatlara sahipseniz...

Allık sürmek, çoğu kadın için kolay bir makyaj uygulaması olarak görülse de allığın yüze uygulanışı yüzü daha güzel güzel gösterebildiği gibi arzu edilenden farklı görünmesine de sebep olabiliyor. Her yüz tipinin gerektirdiği farklı allık kullanım şekli var. Makyajınızın vazgeçilmez unsurundan olan bu ürün doğru ve iyi bir teknikle sürüldüğünde yüzünüze bir renk dokunuşu ekliyor, ten renginizi aydınlatıyor ve hangi yüz şekline sahip olursanız olun yüzünüzün görünümünü yumuşatmaya yarıyor. İşte güzelliğinize güzellik katacak yüz tipinize uygun allık sürme teknikleri...

YUVARLAK HATLAR İÇİN

Yuvarlak yüz yapısına sahip olan kadınlar, yüzü boyutlandırmak için allıktan yararlanabilir. Ancak allığı bronzer gibi uygulamak yerine daha derinlik katacak bir ürün olarak kullanıp hafif dokunuşlar ile uygulamalılar. Böylelikle yüzde istediğiniz görünüme kavuşabileceksiniz.

OVAL VE DİKDÖRTGEN

Oval ve dikdörtgen bir yüze sahipseniz, cildinize allık uygularken yumuşak dokunuşlar ile kulak hizalarına kadar allık ve bronzer uygulayabilirsiniz. Bu uygulama ile daha açık bir yüz şekline sahip olacaksınız.

KALP VE KARE ŞEKLİNDE YÜZ İÇİN

Kalp ve kare şeklinde yüze sahip olanlar yüz tipine daha fazla boyut kazandırmak amacıyla allıktan yararlanabilir. Allık uygularken gözlerini hiza alıp, yanaklarındaki o bölgelere hafif dokunuşlar ile allık uygulayabilirler. Bu teknik de kalp ve kare şeklinde yüze sahip olan kadınlar için kurtarıcı bir yöntem olacak.