Yeni anne olan oyuncu Müge Boz bebeğini emzirdiği anları paylaştı!

Güzel oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz çiftinin ilk bebekleri Vina dünyaya geldi. Hamilelik sürecinde bebeklerinin cinsiyetini öğrenmeyen ünlü çiftin kızları oldu. Anne olduktan sonra hayatı değişen Müge Boz, gün içinde yaşadıklarını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Boz, son olarak yaptığı paylaşımda kızını emzirdiği anları takipçileriyle paylaştı. Paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce beğeni yağdı.

Paylaşımı duygulandırdı

Kızını emzirirken bir yandan da kendi karnını doyuran Müge Boz, bu anları "Bir yandan Vina'yı besleyip, bir yandan kahvaltı yapıp, bir yandan da mutluluktan ağlamayı başarabiliyormuşum" notuyla paylaştı. Paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Bebeğiyle kan uyuşmazlığı çıktı

Anne olmanın heyecanını yaşayan oyuncu, hastaneden taburcu olduktan sonra kızı ile çektirdiği bir fotoğrafı "Merhaba! Ben çok iyiyim, Vina da öyle. Bir Caner'e bakıyorum, bir Vina'ya... 'Tanrım bu güzel aileyi hak etmek için ben ne yaptım?' diyorum. Kan uyuşmazlığımız var Vina ile. Yarına kadar ne kadar çok süt, o kadar iyi. 'S' ile başlayan hastalık yüzünden... (Sarılık) O yüzden tek odak noktam daha çok anne sütü... Telefonuma yarından sonra bakabileceğim. Çok meşgulüm." diyerek paylaşmıştı. Bebeğinin sağlığı için elinden geleni yapan Boz, daha sonra yaptığı paylaşımla bebeğinin riski atlattığını ve sarılık tehlikesinin geçtiğini söylemişti.