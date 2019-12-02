search menu
search
close

Turpun faydaları neler kanseri önlüyor!

Çağımızın hastalığı olan kanseri önleyen bu sebzenin bilinmeyen daha birçok faydasını öğrendiğiniz zaman sofralarınızdan eksik etmeyeceksiniz.

Turpun faydaları neler kanseri önlüyor!
-A A+

Her yemeğin yanına farklı bir tat katmayı başaran turpun insan sağlığı için ne kadar faydalı olduğunu duymuş muydunuz? Her mevsim sofranızda yer alabilecek olan turpun bilinmeyen faydalarının neler olduğunu sizler için araştırdık. En bilinen faydası çağımızın hastalığı olan kanseri önlemek olan turbun bilinmeyen faydalarını içeriğimizden okuyabilirsiniz. Bu faydalarını öğrenince sofralarınızdan eksik etmeyeceksiniz.  

 Kansere karşı kalkan oluşturuyor 

 Lif içeriği ve içerdiği glukosinolat birleşikleri ile kalın barsak kanseri başta olmak üzere, kansere karşı koruma sağladığı düşünülmektedir.

Karaciğer sağlığını koruyor 

Turp içerdiği antioksidan bileşikler ile kansere karşı koruma sağlamaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra içerdiği kükürtlü bileşikler sayesinde safra akışını hızlandırır. Kükürtlü birleşiklerin, karaciğer sağlığını koruduğu bilinmektedir.

Şeker hastaları rahatlıkla tüketebilir 

Düşük glisemik indeksli (kan şekerini yavaş yükselten) ve yüksek > posalı olduğu için şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir sebzedir.

Yaşlanmayı yavaşlatıcı bir etkisi bulunmaktadır 

C vitamininden zengin bir kaynak olması nedeniyle, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcıdır. Ayrıca yaşlanmayı yavaşlatıcı etkisi bulunmaktadır.

Bunaltıcı yaz sıcakları için tatil kombini! Bunaltıcı yaz sıcakları için tatil kombini!
Soğuk havalarda dudağınız çatlıyorsa bu yağ tam size göre! Soğuk havalarda dudağınız çatlıyorsa bu yağ tam size göre!
Cilt Bakımı
İzinsiz yarışmaya katıldı! Kameralar önünde cinsel ilişkiye girdi! İzinsiz yarışmaya katıldı! Kameralar önünde cinsel ilişkiye girdi!
Magazin
En Güncel Galeriler
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Bu kombinler uzun boylu kadınlara çok yakışacak!
Bu kombinler uzun boylu kadınlara çok yakışacak!
Pozlarıyla Instagram'ı sallıyordu! Mesleği hayrete düşürdü!
Pozlarıyla Instagram'ı sallıyordu! Mesleği hayrete düşürdü!
Şoke eden olay! Güzellik kraliçesi trende cinsel tacize uğradı!
Şoke eden olay! Güzellik kraliçesi trende cinsel tacize uğradı!
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Önceki Haberler
Sürekli dişlerini sıkanlar aman dikkat!
Sürekli dişlerini sıkanlar aman dikkat!
İşte yüz şeklinize uygun allık sürme teknikleri!
İşte yüz şeklinize uygun allık sürme teknikleri!
Çiçeği burnunda anne bebeğini emzirdiği anları paylaştı!
Çiçeği burnunda anne bebeğini emzirdiği anları paylaştı!
Tadına doyamayacağınız İtalyan poğaçası: Pucce
Tadına doyamayacağınız İtalyan poğaçası: Pucce
Hadise'den hayranlarını sevindiren paylaşım!
Hadise'den hayranlarını sevindiren paylaşım!
Vücudunuz sebepsiz yere morarıyorsa aman dikkat!
Vücudunuz sebepsiz yere morarıyorsa aman dikkat!
Gazlı içeceklerdeki ölüm riski! Günde 2 bardaktan fazla içiyorsanız...
Gazlı içeceklerdeki ölüm riski! Günde 2 bardaktan fazla içiyorsanız...
Gece sık sık terliyorsanız bu hastalık peşinizde!
Gece sık sık terliyorsanız bu hastalık peşinizde!
Yorumlar