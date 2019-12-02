İtalyan poğaçası nasıl yapılır bu lezzete doyamayacaksınız!

İtalyan Poğaçası Pucce, İtalya'da zeytinli, domatesli ve soğanlı olarak üç çeşit olarak yapılan bir tarif. Dışı çıtır çıtır içi yumuşak puf puf bu tarifi kahvaltıda yemeye doyamayacaksınız. Üstelik pişirme yöntemiyle ister poğaça ister ekmek biçiminde tüketebilirsiniz. Fırında pişirilerek poğaça, buharda pişirilerek ekmek olarak yenebilen bu tarifin her ikisine de dereotu, maydanoz, sarımsak tozu, zeytin, suyunu almış soğan, çekirdek ve ceviz gibi istediğiniz her besini ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

MALZEMELER:

400 gr yulaf unu,

100 gr buğday unu,

1 tatlı kaşığı toz şeker,

1 tatlı kaşığı tuz,

1 paket kuru instant maya,

3 yemek kaşığı zeytinyağı,

750 ml – 1 litre ılık su

Çıtır ekmek olması için 1 çay kaşığı mahlep

Zeytin

HAZIRLANIŞI:

400 gr yulaf unu, 100 gr buğday unu, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru instant maya derin bir kaba alınarak karıştırılır. İçerisine kek hamuru kıvamına yakın bir kıvama gelecek ölçüde ılık su eklenerek yoğurulur. Son olarak 3 yemek kaşığı zeytinyağı da ilave edilerek 1 dk daha yoğurulur. 30 dk-1 saat arasında sıcak bir ortamda hava almayacak şekilde sarılarak bekletilir. Hamurumuz hazır. Ellerinize yapışmaması için zeytinyağı sürebilirsiniz. Yuvarlak parçalar halinde koparılan hamurlar (içerisine zeytin eklenecekse -ikiye bölünüp çekirdeği çıkarılarak- bu aşamada eklenir) yağlı tepsiye alınır. 180 derece ısıtılmış fırında ekmek olarak tüketilecekse, üzerinin çıtır olması için tepsinin alt katına başka bir tepsi içerisine buzlu su koyulur. Buhar ile pişmesi sağlanır. Poğaça olarak tüketecekseniz, yumuşak olması tercih edildiğinde buzlu su koymadan pişirebilirsiniz, 20 dk pişirilir.