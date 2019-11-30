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Billur Kalkavan'dan olay açıklama Türk milleti cinsel ilişkiye girmiyor!

Son zamanlarda yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündem olan Billur Kalkavan, bu kez de "Dizilerde hiç öpüşme yok, zaten Türkler cinsel ilişkiye girmiyor" dedi.

Billur Kalkavan'dan olay açıklama Türk milleti cinsel ilişkiye girmiyor!
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Ünlü oyuncu Billur Kalkavan son zamanlarda yaptığı çıkışlarla sürekli olarak gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak yatığı röportajda dizilerdeki konuların kötü ve aynı olduğunu belirterek "Dizilerde hiç öpüşme yok, zaten Türkler cinsel ilişkiye girmiyor" diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Annelik ve cinsellik açıklamaları olay olmuştu 

Billur Kalkavan annelik ve cinsellikle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra uzun bir süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu bu açıklamalarından dolayı eleştiri bombardımanına tutulmuştu. 

''Ben köle değilim''

Billur Kalkavan, Umur Birand'a verdiği röportajda neden uzun zamandır ekranlarda olmadığını ve gelen projeleri neden geri çevirdiğini anlattı.Billur Kalkavan, usta gazeteci Mehmet Ali Birand oğlu Umur Birand'ın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Kafa Tutanlar programına konuk oldu. Yaptığı çarpıcı açıklamalarla adından söz ettiren Kalkavan, neden dizilerde rol almadığını şu sözlerle anlattı: "Dizileri 180 sayfa olmasından dolayı yapmıyorum. Çünkü evine dönemiyorsun, ben köle değilim ki. Bence oyuncuların köleleştirilmemesi lazım. İlginç bir konuda gelmiyor, hep anne rolü. Ben doktor olamaz mıyım, bir sapık olamaz mıyım? Bizde hiçbir aktörü denemiyorlar. Değişik işler gelmediği için kendimi geliştiremiyorum. Sektör kötüleşiyor, kötü paralar ödüyorlar niye kendimi sıkayım ki?"

''Türkiye'de cinsellik gösterilmiyor''

Dizilerdeki konuların çok kötü olduğundan bahseden Kalkavan, sözlerine "Dizilerde öpüşme yok, yasak. Mesela biz Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz. Bölünerek çoğalıyoruz büyük ihtimal. Çünkü cinsellik konuşulmuyor ve gösterilmiyor bu ülkede. Ama her türlü cinayet, kan, mafya ve pisliğe tamam. Amerika'da bir insan seyrettiği şeyi orada izleyip bırakıyor. Ama bizde o karakteri içine alıyor. Bence gençliğin şifreleri bozuldu. 90'larda doğan arkadaşımın ilişkilerine bakıyorum; entrika var çünkü öyle görüp öyle zannediyorlar. Bu çok fena" diyerek devam etti.

 

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