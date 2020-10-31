Gün boyu dinç kalmanın yolları neler uyku düzeni oluşturun!

Her sabah güne nefret ederek uyanmak yerine dinç ve enerji dolu uyanmak, güne dinç bir şekilde devam etmek için bir an önce alışkanlık haline getirmeniz gereken 3 öneri hazırladık! Tüm hayatınızı değiştirecek ve sosyal hayatınızı daha da renkli tutabileceğiniz gün boyunca dinç bir şekilde işlerinizi tamamlarayacağınız bu maddelere göz atmaya ne dersiniz? İşte hayattan vakit kazanmanın ve tüm günü mutlu geçirmenin 3 sırrı...

Sabit bir uyku düzeni şart

Her ne kadar hafta içini bahane edip hafta sonularını çok geç saatlerde yatıp geç uyanma zorunluluğu hissine kapılsak da bu durum oldukça yanlış bir düşünde olduğunu unutmayın! Hafta içi oturan bir düzeni hafta sonu bozmamaya çalışın uyuma ve uyanma saatlerinizin aynı saat olması gerekmektedir.

Her kişinin uykuyu alma saatlerinin farklı olduğunu unutmayın! ihtiyacınız olan uyku saatini belirleyin ve hergün uyku saatlerinizin aynı olmasına özen gösterin. Günün tüm yorgunluğunu üzerinizden atmak için vücudunuzun ihtiyacı olan uykuyu almanız gerekmektedir.

Yatacağınız odanın karanlık sessiz olmasınaa dikkat edin. Zira uyurken sürekli uyanma durumları almanız gereken uykunun verimini azaltmaktadır. Yatmadan önce uyuduğunuz odayı havalandırmayı unutmayarak elektronik eşyaları olabildiğince odanızın e uzak köşesine koyun.

Kitap okuma alışkanlığı edinin

Uyumadan önce ılık bir duş alıp kitap okumak size sağlıklı bir uykuya hazırlar. Bu yüzden her gün uyumadan önce kitap okuma alışkanlığı edinebilirsiniz.

Uyumaya 1 veya 2 saat kala elektronik eşyalarla tüm ilişkinizi kesin! Televizyon, bilgisayar, telefon gibi parlak ışığı olan cihazlar gözlerinizi daha fazla yorarak melatonin denen uyku getiren hormonun salgılanmasını engeller. Böylelikle uyku saatiniz daha fazla uzar.

Yatmadan önce egzersiz yapmayı bırakın. Bunun nedeni gün içerisinde yaptığınız egzersizler uykunuzu düzene sokacaktır ancak yatamadan önce yaptığınız egzersiz vücudunuzu daha fazla yoracak ve uyku sürenizi uzatacaktır.

Yatmadan önce kafeini olan yiyecek ve içeceklerden uzak durun! Kafeinin atılımı kişiden kişiye farklı etki yaratabileceğinden akşam yemeğinden sonra tüketmemeye özen gösterin.

Yarım kalan işlerinizi yatağa taşımayın

Gün içinde bir kez yapılacak şekerleme, 20 dakikayı geçmediği sürece, gece uykusuna yardımcı olacaktır.

Yarım kalan işleri yatak odanızda yapmayın. Bir süre sonra yatak odası yarım kalan işleri akla getireceğinden kaygı duyulan bir yer olarak hatırlanmaya başlanacaktır.

Uykunuz gelmediği zamanlarda yatakta uykuyu beklemek yerine kalkıp az bir ışıkta kitap okuyun, müzik dinleyin. Televizyon izlerseniz programın içeriğine göre planladığınızdan daha fazla televizyon karşısında kalmak zorunda kalabilirsiniz. Sonuçta bu durum uykunuzun daha da açılmasına neden olur.”