Kaşarlı zarf böreği nasıl yapılır bu lezzete doyulmaz!

Kaşarlı zarf böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Pazar kahvaltılarınızı renklendirebileceğiniz şahane bir tarifle karşınızdayız. Oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kaşarlı zarf böreği, hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle aklınızı başınızdan alacak. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda.

Malzemeler:

Börek için:

300 gram

Kaşar Peyniri

2/3 çay bardağı

Tereyağı(eritilmiş) (100 ml)

4 yemek kaşığı

Kaymaksız Yoğurt

1 adetyumurta

1 kaseayıklanmış maydanoz

2 adetgünlük yufka

Üzeri için:

1 adetyumurta sarısı

1 tatlı kaşığıçörek otu

Hazırlanışı:

Tüm malzemelerinizi hazırlayın.Sütaş Kaymaksız Yoğurt, eritilmiş ve oda sıcaklığında soğumuş Sütaş Tereyağı ve yumurtayı geniş bir kasede karıştırın, kenara alın.Böreğin iç harcını hazırlamak için Sütaş Kaşar Peyniri'ni ayrı bir kase içerisine rendeleyin. Ayıklamış ve ince ince kıymış olduğunuz maydanozlarla karıştırın.İlk yufkayı tezgaha serin. Yumurtalı ve yoğurtlu karışımdan bir fırça yardımıyla yufkanın her yanına güzelce sürün.İkinci yufkayı ilk yufkanın tam üzerine gelecek şekilde örtün. Yufkanın her yanına gelecek şekilde karışımdan tekrar sürün.Yufkanın üst ve alt kenarlarını ortaya doğru katlayın. Ardından sağ ve sol yanlarını da katlayarak kare şeklini verin.Kare biçimindeki katlanmış yufkaların üst kısmına da kalan yumurtalı yoğurtlu karışımdan sürün.Ardından hazırlamış olduğunuz iç harcını 4'e bölerek yufkanın her köşesine yerleştirin.Yufkanın köşelerinden tutarak iç harcı örtecek biçimde ortaya doğru katlayın.Yağlı kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsisine alın ve bir fırça yardımıyla üzerine yumurta sarısını sürün. Son olarak çörek otunu serpiştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin.Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirip sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!



