Bülent Ersoy'un hastalığı ne Zeki Müren'de de o rahatsızlık varmış... Seyhan Soylu açıkladı

"Genel Kurmay Başkanlığı’na kadar sirayet etmiş bir şemsiye"

Sisi, “Bu elimdeki şemsiye Genel Kurmay Başkanlığı’na kadar sirayet etmiş bir şemsiye. Bülent Ersoy açısından ele alayım. Peki yaşlanır ve ayağa kalkamaz duruma gelirsek bize kimse yardım etmeyecek mi? Yakın zamanda bir programda maksadını aşarak o Barış sürecinde ‘Benim çocuğum olsa askere yollamam’ dersen Türk toplumu da bunu hatırlar ve sizi yerden yere vuran sözler söyler, eleştirirler Bülent Hanım. Ben Bülent Hanımefendiyi çok severim. Türkiye’ de gelmiş geçmiş en büyük sanatçıdır." dedi.