Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'ye film teklifi gitti eski aşıklar yeniden birarada!

Poyraz Karayel isimli dizide tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve 2018'de 2018’de 3.5 yıllık birlikteliklerini sonlandıran Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli’ye film teklifi gitti. Eski aşıkları yeniden biraraya getirecek teklife İlker Kaleli olumlu yanıt verirken Burçin Terzioğlu'nun kararsız olduğu öğrenildi.

ESKİ SEVGİLİLER YENİDEN BİR ARADA!

Beraberlikleri bitse bile hayranlarının halen birbirine çok yakıştırdığı Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli'den yeni haber var.İkilinin hafızalara kazındığı Poyraz Karayel dizisinin bir dönem yönetmenliğini yapan Çağrı Vila Lostuvalı, yeni film projesi için Terzioğlu ile Kaleli'ye teklif götürdü. Teklife Kaleli olumlu yanıt verirken Terzioğlu'nun kararsız olduğu öğrenildi.

İLKER KALELİ TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Kaleli, senaryosunu çok beğendiği ve festival tadında bulduğu teklife sıcak baktı. Burçin Terzioğlu ise eski aşkıyla yeniden bir araya gelip iki sevgiliyi canlandırma konusunda henüz net kararını vermedi. Burçin Terzioğlu şimdilerde Umut Duygu ile aşk yaşıyor.