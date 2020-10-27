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Burcu Esmersoy kirada oturduğu villaya yapılan zammı duyunca şoke oldu!

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıl Tarabya’da aylık kirası 30 bin TL olan bir villaya taşındı. Önceki gün ev sahibinin yaptığı zammı duyan Esmersoy şoke oldu.

Burcu Esmersoy kirada oturduğu villaya yapılan zammı duyunca şoke oldu!
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Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıl Göktürk'ten Tarabya'ya taşındı. Aylık kirası 30 bin TL olan havuzlu bir villa bulan 44 yaşındaki sunucu bir yıllık kirayı (360 bin TL) peşin ödedi. Esmersoy, evin içi ve dışını da zevkine göre dizayn ettirdi. Ünlü sunucu önceki gün aldığı haberle büyük şaşkınlık yaşadı. 

20 bin TL zam istedi

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Burcu Esmersoy'un ev sahibi, artan emlak fiyatlarını gerekçe göstererek villaya 3'te 2 oranında, yani 20 bin TL'lik zam yapmak istedi. Güzel sunucu, 50 bin TL'ye çıkacak olan kira bedelinin yasal olmadığını belirterek itiraz etti.

Villayı baştan aşağıya yeniledi

Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'dan boşanınca birlikte yaşadıkları Göktürk'teki villadan Tarabya'daki evine taşınmıştı. Esmersoy, bakımsız bir halde kiraladığı villanın bahçesini baştan aşağıya yenilemişti.

 

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