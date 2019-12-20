Çağla Şıkel'den takipçisinin 'Kırbaç fantezisi' sorusuna esprili yanıt O sizin fanteziniz

Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına yapılan "Kırbaç fanteziniz mi var?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. Ünlü manken takipçisinden gelen bu soruya verdiği espirili yanıtla güldürdü.

Espirili bir dille yanıt verdi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Çağla Şıkel, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafa, "Kırbaç fanteziniz mi var?" yorumunu yapan takipçisine espirili bir dille yanıt verdi. Ünlü isim, "Çağla Hanım merak ettim de, neden defileye kırbaç ile çıktınız? Acaba yoksa o kırbaç ile bazı fanteziler mi yapıyordunuz?" diye soran takipçisine verdiği yanıt sosyal medyayı salladı.

''Tam olarak o sizin fantaziniz''

Kısa süre önce sağlık sorunları yaşayan ve bir süre hastanede bir süre tedavi gören Çağla Şıkel takipçisine "Hayır tam olarak o sizin fanteziniz" yanıtını verdi. Şıkel'in bu yanıtına hayranları yorum ve beğeni yağdırdı.

Bir defileye kırbaçla çıkmıştı