search menu
search
close

Çağla Şıkel'den takipçisinin 'Kırbaç fantezisi' sorusuna esprili yanıt O sizin fanteziniz

Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına yapılan "Kırbaç fanteziniz mi var?" sorusuna ''O sizin fantaziniz'' yorumunu yaptı.

Çağla Şıkel'den takipçisinin 'Kırbaç fantezisi' sorusuna esprili yanıt O sizin fanteziniz
-A A+

Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına yapılan "Kırbaç fanteziniz mi var?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. Ünlü manken takipçisinden gelen bu soruya verdiği espirili yanıtla güldürdü. 

Espirili bir dille yanıt verdi 

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Çağla Şıkel, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafa, "Kırbaç fanteziniz mi var?" yorumunu yapan takipçisine espirili bir dille yanıt verdi. Ünlü isim, "Çağla Hanım merak ettim de, neden defileye kırbaç ile çıktınız? Acaba yoksa o kırbaç ile bazı fanteziler mi yapıyordunuz?" diye soran takipçisine verdiği yanıt sosyal medyayı salladı. 

''Tam olarak o sizin fantaziniz''

Kısa süre önce sağlık sorunları yaşayan ve bir süre hastanede bir süre tedavi gören Çağla Şıkel takipçisine "Hayır tam olarak o sizin fanteziniz" yanıtını verdi. Şıkel'in bu yanıtına hayranları yorum ve beğeni yağdırdı.

Bir defileye kırbaçla çıkmıştı 

Çağla Şıkel'den takipçisinin 'Kırbaç fantezisi' sorusuna esprili yanıt O sizin fanteziniz

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'ten cesur poz! Görenler mest oldu! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'ten cesur poz! Görenler mest oldu!
Magazin
Bu ağrıyı hafife almayın süründürüyor! Bu ağrıyı hafife almayın süründürüyor!
Sağlık
En Güncel Galeriler
Obez kadın, Barbie bebek olmak için ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Obez kadın, Barbie bebek olmak için ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Ünlü oyuncu dekoltesiyle ağızları açıkta bıraktı!
Ünlü oyuncu dekoltesiyle ağızları açıkta bıraktı!
Ünlü şarkıcı en sevdiği cinsel pozisyonu uygulamalı olarak gösterdi!
Ünlü şarkıcı en sevdiği cinsel pozisyonu uygulamalı olarak gösterdi!
Çirkin diye dalga geçiyorlardı son halini gören bir daha bakıyor!
Çirkin diye dalga geçiyorlardı son halini gören bir daha bakıyor!
Burcu Kıratlı hamile mi? İşte ilk açıklama!
Burcu Kıratlı hamile mi? İşte ilk açıklama!
Önceki Haberler
Diş çürümesini önleyen mucize besin!
Diş çürümesini önleyen mucize besin!
Vejetaryen beslenmenin bu zararı şaşırtıyor!
Vejetaryen beslenmenin bu zararı şaşırtıyor!
Vücudu enfeksiyonlardan koruyor!
Vücudu enfeksiyonlardan koruyor!
Baş ağrısını anında kesiyor!
Baş ağrısını anında kesiyor!
Çocuğunuz okuma yazmada zorlanıyorsa dikkat!
Çocuğunuz okuma yazmada zorlanıyorsa dikkat!
Kolon kanserini önlüyor!
Kolon kanserini önlüyor!
Çukur'un başrol oyuncusu baba oluyor!
Çukur'un başrol oyuncusu baba oluyor!
Bu meyve karaciğer yağlanmasını önlüyor! 
Bu meyve karaciğer yağlanmasını önlüyor! 
Yorumlar