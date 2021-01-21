search menu
search
close

Yatak odasını güzelleştirecek dekorasyon önerileri duvar rengi önem taşıyor!

En çok vakit geçirdiğiniz alanlardan biri olan yatak odanızı güzel bir şekilde dekore etmeye ne dersiniz? İşte yapmanız gereken ipuçları!

Yatak odasını güzelleştirecek dekorasyon önerileri duvar rengi önem taşıyor!
-A A+

Evimizde en çok vakit geçridiğimiz alanlardan biri olan yatak odasını güzelleştirecek dekorasyon fikirlerinin neler olduğunu sizler için araştırdık. Siz de evinizde fark yaratmak ve ferah bir yatak odasına sahip olmak istiyorsanız bu önerilere bir göz atabilirsiniz. 

Duvar rengi oldukça büyük önem taşıyor 

Duvar rengi bir odayı güzel gösteren en temel şeylerden biridir. Görsel olarak hangi renk size çekici geliyorsa yatak odanızı o renge boyamakla işe başlamalısınız. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta koyu renklerden uzak durmak olacaktır. 

Yumuşak halı rahatlatıyor 

Yumuşak halı vücudu rahatlatıyor. Bu nedenle yatak odanızda kullanacağınız halının yumuşak olmasına özen göstermelisiniz. Bu sayede yatak odanızda yürürken daha ferah ve mutlu hissedeceksiniz.

Mevsimsel çarşaflar kullanın 

Mevsim değişikliklerine mutlaka dikkat edin. Kış aylarında kalın ve pamuklu çarşaflar tercih ederseniz içiniz ısınacak ve kendinizi rahat ve mutlu hissedeceksiniz. Havalar ısındığında ise ince ve ferah kumaşlar tercih etmeye özen gösterin. 

Işık çok önemli! 

Yatak odasının dekorasyonunda en önemli noktalarından biri de hiç kuşkusuz ışık bir başka değişle perde seçimi. Görsel olarak halınızla uyumlu perdeler seçebilir, yatak odanıza şıklık katabilirsiniz

Depolamaktan uzak durun 

Yatak odanızda düzenli bir görüntü elde edin. Gereksiz eşyalarınızdan arının ve bunları kendinizden uzak tutun. Göz yorucu detaylardan uzak durmanız ruhunuzu ferahlatacaktır. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Pratik lezzet: Pırasalı frittata Pratik lezzet: Pırasalı frittata
Yemek
Ballı sabun nasıl yapılır? Mucizevi etki yaratıyor! Ballı sabun nasıl yapılır? Mucizevi etki yaratıyor!
Pratik Bilgiler
En Güncel Galeriler
Yeşilçam güzeli Ahu Tuğba'nın olaylı gecesi ! Gerdeğe giremeyince...
Yeşilçam güzeli Ahu Tuğba'nın olaylı gecesi ! Gerdeğe giremeyince...
Kendilerini işkenceyle öldürüyorlar!Görenlerin kanını donduran görüntü
Kendilerini işkenceyle öldürüyorlar!Görenlerin kanını donduran görüntü
Sıla'dan tek celsede boşanan Hazer'den bomba dövme!
Sıla'dan tek celsede boşanan Hazer'den bomba dövme!
Dünyanın en seksi kadınındn bomba paylaşım!
Dünyanın en seksi kadınındn bomba paylaşım!
Adnan Oktar'ı yakacak test! Kediciklerin hangisiyle ilişkiye girdiği..
Adnan Oktar'ı yakacak test! Kediciklerin hangisiyle ilişkiye girdiği..
Diana'nın otopsisini yapan patologdan yıllar sonra kahreden açıklama
Diana'nın otopsisini yapan patologdan yıllar sonra kahreden açıklama
Önceki Haberler
Böbreklerde taş ve kum oluşmasını önleyen mucize besin!
Böbreklerde taş ve kum oluşmasını önleyen mucize besin!
Sürekli dişlerini sıkanlar aman dikkat!
Sürekli dişlerini sıkanlar aman dikkat!
Reflüsü olan hastalar nasıl beslenmeli?
Reflüsü olan hastalar nasıl beslenmeli?
Kakao maskesi ile cildinizdeki mucizevi sonuçlara hazır olun!
Kakao maskesi ile cildinizdeki mucizevi sonuçlara hazır olun!
Kahvaltıdan kalkmak istemeyeceksiniz: Cevizli peynirli ezme
Kahvaltıdan kalkmak istemeyeceksiniz: Cevizli peynirli ezme
Kararmış ocakları parlatmanın basit yolu!
Kararmış ocakları parlatmanın basit yolu!
İşte çocuklarda kekemeliğin nedeni!
İşte çocuklarda kekemeliğin nedeni!
Enfes bir tat: Süt turtası
Enfes bir tat: Süt turtası
Yorumlar