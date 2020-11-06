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Kuru ciltler nasıl bakım yapmalı işte 4 öneri!

Havaların soğumasıyla birlikte nemini kaybeden cildimiz için yapılması gerekenleri sizler için araştırdık. İşte 4 etkili öneri!

Kuru ciltler nasıl bakım yapmalı işte 4 öneri!
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Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte cildimizde nemini kaybedip kurumaya başlıyor. Kuru cilt dikkat edilmediği sürece yaşlanmayı hızlandıran faktörler arasına giriyor. Özellikle cildinin kurumasından dolayı şikayetçi olanlar için harika önerileri sizler için bir araya getirdik. İşte kış aylarında kuru ciltler için yapılması gerekenler! 

Buhar makineleriyle odanızı nemlendirin

Bulunduğunuz ortamın nem değerini yükseltmek, kışın cildimize yapabileceğiniz en kolay iyiliklerden bir tanesi buhar makinalarıyla odayı nemlendirmek olacaktır. Odanın içerisinde bulunan düşük nem seviyesi cildinizin kurumasına yol açacaktır.

Güneş kremi kullanın

Güneş kremini sadece yaz aylarında kullanmaktan vazgeçin. Kış aylarında cildimizin güneşten korunmaya ihtiyacı olduğunu unutmayın. 

 

Sıcak suyla duş almaktan kaçının

Yorucu bir günün sonunda alınan sıcak bir duş harika hissettirebilir, ancak aynı zamanda cildimizin de kurumasına neden olur. Bu nedenle sıcak suyu hayatınızdan çıkarın. Ilık suyla duş alın ve duş sonrası mutlaka cildinizi uygun bir nemlendiriciyle nemlendirin.

Peeling yapın

Düzenli olarak peeling yapmaya çalışın. Cildinizin üzerindeki ölü deri gitmediği sürece cildiniz kurumaya mahkum olacaktır. Peelinge önem verin. 

 

 

Düzenli olarak yüz masajı ve peeling yapmadığınızda, kullandığınız losyonlar, ölü deri üzerinde sadece bir bariyer görevi görür. Buna engel olmak için, öncelikle bir masaj eldiveni edinin ve cildinizi haftada en az 2 kez peeling yaparak rahatlatın.

 

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