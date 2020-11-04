Cem Yılmaz ile sunucu Saadet Özsırkıntı'nın aşk yaşadığı öne sürüldü!

Cem Yılmaz, geçtiğimiz kasım ayında Serenay Sarıkaya’yı Alice Müzikali’nde seyretmiş, ekibi tebrik etmek için Zorlu PSM’nin kulisine geçmiş ve Sarıkaya’yla bu sayede tanışmıştı. İlişkileri kısa sürede aşka dönüşen ikilinin, 10 aylık beraberlikten sonra geçtiğimiz günlerde ayrıldığı haberleri ortaya atılmıştı. Cem Yılmaz'ın yine kendinden küçük bir isimle aşk yaşadığı öne sürüldü.

Kuliste tanıştılar

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 27 Ekim’de Zorlu PSM’de sahne alan ünlü komedyenin, şov sonrası kuliste konukları vardı. Onlardan biri de “O Ses Türkiye”deki sunuculuğuyla tanınan Saadet Özsırkıntı’ydı.

Saadet'in telefon numarısını aldı

Konuğuyla yakından ilgilenen Yılmaz, sempatikliğiyle güzel sunucunun telefon numarasını kapmayı başarmış! İyi anlaşan ve aralarında bir yakınlaşma olan ikili, en yakın zamanda yemek yemek için sözleşmiş. Yeni bir aşk doğacak mı bakalım...