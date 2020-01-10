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Cem'in 'stalk' sorusuna verdiği Serenay'lı yanıt kafaları karıştırdı!

Cem Yılmaz, YouTube üzerinde yayınlanan bir programda "Hiç kimseyi stalk'luyor musun?" sorusuna verdiği Serenay Sarıkaya cevabıyla akılları karıştırdı.

Cem'in 'stalk' sorusuna verdiği Serenay'lı yanıt kafaları karıştırdı!
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Usta komedyen Cem Yılmaz, İbrahim Selim'in YouTube üzerinden yayın yapan programına katıldı.Yılmaz, kendisine yöneltilen soruları samimiyetle yanıtladı. Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya cevabı ise kafaları karıştırdı. 

''Hiç kimseyi stolkluyor musun?''

Defne Samyeli'den bir süre önce ayrılan Cem Yılmaz programın ilerleyen saatlerinde İbrahim Selim'in sorduğu "Hiç kimseyi stalk'luyor musun?" sorusuna verdiği cevapla akılları karıştırdı.

İzleyiciler kahkaya boğuldu

Yılmaz cevabında, "Mesela Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum dalıp gidiyorum ona, o stalk mu oluyor?" ifadelerini kullandı. Yılmaz'ın bu açıklaması izleyicileri kahkahaya boğdu.

 

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