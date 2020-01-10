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Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki polis merkezine alındı

İstanbul Havalimanı'nda sıra beklerken bir yolcu ile tartışan Aleyna Tilki, polis merkezinde ifade verdi.

Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki polis merkezine alındı
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Kısa sürede şöhreti yakalayan Aleyna Tilki magazin gündemine bomba gibi düşecek bir haberle gündem oldu. Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi.

İfade verip uçuşunu iptal etti 

Bir süre ifade işlemleri için polis merkezinde kalan ünlü şarkıcı, işlemlerin ardından uçuşunu iptal etti. Şarkıcı daha sonra havalimanından ayrıldı.

Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı

Olay anı kameralara yansıdı 

Aleyna Tilki'nin yaşadığı tartışma kameraya da yansıdı.

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