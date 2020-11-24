Çocuklarıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Berdan Mardini'den olay cevap bırakın bu yobazlıkları

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Berdan Mardini, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden. Ünlü türkücü son olarak çocuklarıyla Noel hazırlığı yaptığı ana ilişkin fotoğrafları paylaştı.

"Bırakın bu yobazlıkları"

Paylaşımının altına "Noel onların, Hristiyanların bayramını mı kutluyorsun" şeklinde yorumlar yapılan Berdan Mardini'nin tepkisi sert oldu. "Benim gözümde Hristiyanı, Suryanisi, Ezidisi hepsi insan kardeşim. Öncelikle bunu bilin" diyen ünlü türkücü "Ayrıca yurtdışından ahkam kesenler dolar da kullanmayın o zaman. O da Hristiyan parası. Bırakın bu yobazlıkları" ifadelerini kullandı.

"Onlar kutlayınca taşa mı tutacaksınız?"

Sözlerine tepki gösterenlere de yanıt veren Mardini, şu satırları yazdı: "Ülkemizde istediği dini özgürce yaşayan insanlar var. Onlara da ayıp, saygısızlık değil mi? Onlar kutlayınca taşa mı tutacaksınız yobazlar? Bir kere İslam dini hoşgörü dinidir."