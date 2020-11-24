Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman,son olarak, kick boks dünyasının popüler isimlerinden Azerbaycanlı Zabit Samedov'u kadrosuna dahil etti. Senaryo yazarı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, ''Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun'' diyerek haberi duyurdu.

DÜNYACA ÜNLÜ KİCK BOKSÇI KURULUŞ OSMAN'DA

Kuruluş Osman dizisi ikinci sezonunda sürpriz isimleri ekrana getirmeye devam ediyor. Dizinin dikkat çeken yeni transferi, dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçı Zabit Samedov oldu. Samedov, dizinin bu çarşamba yayınlanacak 35'inci bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

MEHMET BOZDAĞ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDU

Zabit Samedov'un "Kuruluş Osman" kadrosunda yer alması özellikle Türk dünyasında heyecan yaratırken, ünlü kick boksçunun kadroya katıldığını dizinin yapımcısı, senaryo yazarı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından şu sözlerle duyurdu:

"Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun"