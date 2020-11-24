Rezene yağının faydaları neler cildi pürüzsüzleştiriyor!

Akdeniz bölgesinde yetişen 3 metre kadar boyu olan rezene bitkisinden elde edilen bu yağ vücuda sağladığı yararlar ile ağzıları açıkta bırakıyor. Vücutta koruma kalkanı görevi gören rezene yağı bir çok hastalığın devacısı! Regl ağrılarından tutun cilt sorunlarına kadar bir çok fayda sağlayan rezene yağının faydalarını sizler için bir derleme yaptık! İşte mucize yaratan rezene çayının bilinmeyen faydaları...

REZENE YAĞININ FAYDALARI NELER?

Balgam söktürücü özelliğinin yanında sindirimi hızlandıran rezene yağı vücutta oluşabilecek herhangi bir iltihaplanmanın önüne geçmektedir. Özellikle mide rahatsızlığının oldukça günümüzde yaygınlaşmasıyla beraber mide sorunlarını rahatlatan ve gideren özelliğinin bulunmasıyla beraber kalp sağlığını da desteklemektedir.

Çocuklar için karın ağrılarında, gaz çıkartmada ve soğuk algınlıklarında kullanılır. Anne sütünü arttırır. Regl ağlarından kurtulmak için bir bardak meyve suyunun içine 7-8 damla rezene yağı damlatarak içebilirsiniz. Menapoz ve kemik erimesinde yararlıdır. Selülit tedavisinde kullanılır. Cildi besler ve cilt yüzeyindeki pürüzleri giderir.

REZENE YAĞI NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Günde 3 kez bir çay bardağı suya veya şekere 2-3 damla damlatılarak alınır. Ayrıca yaraların üzerine sürülür.

Rezene Yağının Zararları : Gastrit ve ülser olanlar kullanmamalıdır. Hamilelik döneminde kullanılması sakıncalıdır.