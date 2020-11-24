Koronavirüse yakalanan Nilgün Belgün kimdir sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

67 yaşındaki oyuncu Nilgün Belgün, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı. Usta oyuncu, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Belgün, ''8 günlük zorlu bir Covid sürecinden sonra bugün hastaneden evime geldim. Çok şükür iyiyim'' diyerek sevenlerine müjdeli haberi duyurdu.

''Hastaneden evime geldim''

Hastanede tedavi gören Belgün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.Koronavirüsü yendiğini duyuran Nilgün Belgün, şu ifadeleri kullandı: Sevgili dostlar, merhaba... 8 günlük zorlu bir Covid sürecinden sonra bugün hastaneden evime geldim. Çok şükür iyiyim. Beni telefonla arayıp, sağlığımı soran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve tüm arayan, soran dostlarıma çok teşekkür ediyorum.

Nilgün Belgün kimdir?

18 Mart 1953, İstanbul doğumludur.Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye konservatuvarı Şan ve Tiyatro Bölümü mezunudur.Belgün, 1973'te sanat hayatına atıldı. İlk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda deneyim edinen sanatçı, daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı.Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.1990 yılında "Bir Başka Gece"de oynadığı Darbukatör Bayramdaki "GÜLPEMBE" rolüyle kısa sürede daha büyük bir kitle tarafından tanındı."İşte Müzik İşte Eğlence", "Gece Sefası" gibi televizyondaki eğlence Showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler yaptı.Sanat hayatının dışında, iki kitap yazan ve sosyal etkinliklerde de bulunan Belgün, Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği`nde Türkiye genelinde “Kadını Bilinçlendirme” kampanyasında çalışmalar yaptı, Parkinson hastalığıyla ilgili 2 yıl süren sağlık çalışmalarında yer aldı.