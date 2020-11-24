Pandemi dönemi eksik kalan diş tedavileri genel sağlığı nasıl etkiliyor aman dikkat!

Pandemi döneminde ağız ve diş sağlığı problemlerine karşı diş hekimine başvurmak yerine geçici çözümler üretmek, ağız ve diş sağlığının daha da bozulmasına neden olabiliyor. Bu süreçte sağlığı korumaya yönelik bilinçli çözüm yaklaşımlarıyla en uygun yönlendirmeleri ve tedavileri yapan uzmanlar, ciddiye alınmayan bulguların ileride daha büyük sağlık sorunlarına sebep olacağına dikkat çekiyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Alsancak Diş Kliniği Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Tankut Tuncer, diş ve diş eti problemlerinin, kalp ve eklemler olmak üzere pek çok organa ulaşarak ciddi hastalıklara sebep olabileceğinin altını çiziyor.

Pandemi sürecinde maske kullanmak, sosyal mesafe kurallarına uymak, gerekli olmadıkça evden çıkmamak gibi genel refleksler artık herkesin uyguladığı davranış biçimleri haline geldi. Ancak sağlığımızı ilgilendiren diğer konularda, özellikle de diş sağlığı hizmetlerinin alımında nasıl bir farkındalık düzeyinde olunması gerektiği akıllarda soru işareti olarak kalıyor.Diş hekimleri, pandemi döneminde olsak da devam etmekte olan tedavilerin tamamlanmasının önemini belirtiyor. Çünkü eksik kalan tedaviler ağız ve diş sağlının daha da bozulmasına ve hatta genel sağlığın da tehlikeye girmesine neden olabiliyor.

BU DURUMLARDA DİŞ HEKİMİNE GİTMENİZ ŞART!

Enfeksiyona neden olabilecek dişlerin varlığı, genel direncin düştüğü durumlarda yaygın enfeksiyonlara dönüşebiliyor diye belirten Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Alsancak Diş Kliniği Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Tankut Tuncer, “Acil diş tedavisine ihtiyacınız varsa, kendiliğinden ortaya çıkan ağrı ve kanamalar söz konusu ise, mevcut kron ve köprüleriniz düştüyse, sallanan implant ve implant üstü protezleriniz varsa ertelemeden diş hekimine gitmeniz gerekiyor” diye konuştu.

SAĞLIKLI BESLENME HASTALIK RİSKİNİ AZALTIYOR

Bu dönemde düzenli ve sağlıklı beslenmenin hastalıklara yakalanma riskini azaltmak açısından hayati bir önem taşıdığını hatırlatan Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Tankut Tuncer, “Eksik dişler, yarım kalmış protetik uygulamalar, artık uyumsuz hale gelmiş, vuran ve acıtan protezleriniz varsa bu gibi durumlar beslenme kalitenizi olumsuz etkiler. Ayrıca yaşam konforunun korunması açısından bu tarz sorunlara uygun bir çözüm aramanması gerekiyor” dedi.

CİDDİYE ALINMAYAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SORUNLARI GENEL SAĞLIĞI DA ETKİLİYOR

Sıklıkla yaşanan diş çürüklerinin uygun biçimde tedavi edilmezse dişin sert dokusunda giderek artan kayıplara neden olabileceğini söyleyen Dt. Tankut Tuncer, “Çürükle birlikte dişin pulpasına ulaşmış olan mikroorganizmalar dişin kökünde bulunan kanal boyunca ilerleyerek çene kemiğine ve oradan da kanımıza karışarak tüm vücudumuzda kalp ve eklemler başta olmak üzere pek çok organımıza ulaşabiliyorlar. Buralarda eklem ve kalp enfeksiyonları gibi çok ciddi hastalıkların oluşmasına neden olabiliyorlar. Benzer şekilde diş etleri de pek çok mikroorganizma için vücudumuza harika bir giriş kapısıdır. Bir diş eti enfeksiyonu tedavi edilmediğinde hızla diş eti altında yer alan kemiğe sirayet ederek bir yandan dişlerimizin ve çene kemiği dokusun kaybına diğer yandan da kötü ağız kokusuna neden olur. Ayrıca bu enfeksiyonu oluşturan mikro organizmaların sayıları ve çeşitleri o kadar çok ki, ağız ortamının vücudumuzun en kirli bölgesi olduğunu söylemek kesinlikle abartı olmaz. Özellikle diş eti hastalıkları yüksek riskli böyle bir ortamda kana sürekli olarak bakteri karışmasına neden olurlar” diye konuştu.

SAĞLIK BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN DİŞ SAĞLIĞI ŞART

Ağzımızın bulunduğu bölgenin, yerine getirdiği fonksiyonlar açısından hem iç ve hem de dış organ olduğunu söyleyen Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Tankut Tuncer, “Sindirim fonksiyonumuz ağızda başlar ve bu işlev ancak dişlerimizin ve yumuşak dokularımızın sağlıklı ve eksiksiz olduğu durumda tam olarak yerine getirilir. Bu sebeple diş eksiklerinin giderilmesi, ağız yumuşak dokularının sağlıklı olmaları diğer sindirim fonksiyonlarının da daha iyi çalışmasını sağlayacaktır. Kuşkusuz sağlık bir bütündür ve insan organizması bütünü oluşturan parçaların eksiksiz çalışmasıyla tam olur. Diş hekimleri kendi alanlarında geçmişte olduğu gibi gelecekte de sabır ve özenle ağız ve diş hastalıklarına çare üretmeye devam edeceklerdir” dedi.

DİŞ FIRÇASI VE DİŞ İPİ KULLANIMI RUH SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Pandemi nedeniyle evde geçirdiğimiz zaman arttığını ve bu durumun kendimize gösterdiğimiz özenin azalmasına ve depresif bir hale gelmemize neden olduğunu söyleyen Dt. Tuncer, “Kişisel ve dişsel bakımlarımızı aksatmadan hayatımıza devam etmemiz, pandemiye daha iyi direnmemize yardımcı olurken, pandemiden de daha güçlü çıkmamızı sağlayacaktır. Diş hekimleri olarak önerimiz kişisel ağız ve diş sağlığı bakımlarınızı aksatmamanız ve düzenli olarak diş fırçası ve diş ipi kullanmanızdır” dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE RİSK VE SORUMLULUK DENGESİNİ GÖZETİYORUZ

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Tankut Tuncer, pandemi döneminde diş hekimine gitme konusunda endişesi olanlar için de şunları söyledi: “Akademik birikimimiz, mesleki tecrübemiz, özenle temin edilen ekipmanlarımız, yüksek nitelikli klinik şartlarımız ve Sağlık Bakanlığı’nın sürekli güncellediği algoritmalar sayesinde güven ve özveriyle diş sağlığı hizmetlerini vermeye devam ediyoruz. Çünkü sağlığı bir bütün olarak algılıyor ve bu bütünü korumak için pandemi döneminde de risk ve sorumluluk dengesini gözeterek toplum ağız ve diş sağlığına gereken desteği veriyoruz.”