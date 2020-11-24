Manken Özge Ulusoy, Victoria Beckham'a meydan okudu işine bak kardeşim!

Manken ve sunucu Özge Ulusoy, Victoria Beckham'ın ikonik pozunu verdi. Bu kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Ulusoy, gönderisine, "Victoria, işine bak kardeşim!" şeklinde esprili bir mesajla yayınladı.
Beckham'a meydan okudu!
38 yaşındaki güzel manken, Victoria Beckham'a meydan okuduğu paylaşımını 1,8 milyon takipçili Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Özge Ulusoy'un paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Victoria kızına poz vermişti
Beckham, geçtiğimiz günlerde 9 yaşındaki kızı Harper Seven'e verdiği pozu, "Isındım ve evden çalışma haftası için hazırım" notuyla Instagram hesabından yayınlamıştı.