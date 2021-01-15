Coşkun Sabah'tan evlilik itirafı bekarlık bana göre değil!

Ses sanatçısı Coşkun Sabah, yeni şarkısı "Gönlümün Kıymetlisi" için klip çekimi yaptı. Basın toplantısında konuşan Sabah, Canan Çal ile birlikte düet yaparak, seslendirdiği şarkısının büyük beğeni topladığını ifade etti. Ünlü sanatçı, özel hayatıyla da ilgili samimi açıklamalar yaptı.

"Bizim gibi üreten sanatçıları korumalıyız"

Yeni şarkısı hakkında konuşan Sabah, "Son zamanlarda buna benzer çok etkili güzel şarkılar çıktı. Bu da onlardan biri. Evde yalnız kaldığım zamanlarda şarkı bestelemek için çok uygun ortamlar ortaya çıkıyor. Yalnızken üretim çok daha kolay oluyor. Bir bestecinin en iyi zamanı yalnızlığıdır. Ben üreten bir sanatçı olarak da sadece yaptığım işle anılmak istiyorum. Bizim gibi üç beş tane kalan ve üreten sanatçılar var. Onları da gerçekten korumalıyız. Biz besteciler çok önemliyiz. Sit alanı gibi korunmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Evlenmek istiyorum"

2 sene önce Ceyda Sabah ile olan evliliğini noktalayan sanatçı, bekarlığın kendisine göre olmadığını belirterek "Çok zormuş bekar olmak. Evlenmek istiyorum ve evleneceğim. Evde hanımın 'Haydi, yemek hazır' diye seslenmesini özledim" dedi.