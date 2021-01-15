Bağışıklığı güçlendiren sebze ve meyveler neler uzmanlar açıklıyor!

Uzmanlar, küresel bir salgın olarak tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için güçlü bir bağışıklık sisteminin önemine dikkati çekerken, özellikle dengeli ve zengin beslenmenin sistemin güçlendirilmesi için en temel unsurlar arasında yer aldığını belirtiyor. Bu süreçte vücudumuzun ihtiyacı olan, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye katkı sağlayan meyve ve sebzelerin her birinden dengeli bir şekilde tüketmek önemlidir.

BU SEBZE VE MEYVELERLE BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

Renklerine göre basitçe dört ayrı gruba ayırabileceğimiz meyve ve sebzeleri özellikle kış aylarında tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir, dayanıklılığınızı artırabilirsiniz. Farklı spesifik yararlara sahip olan meyve ve sebze renklerinin anlamlarını İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Sema AYKOL FAİKOĞLU şöyle tanımlıyor:

Havuç, tatlı patates, balkabağı, kavun, kayısı, mango gibi turuncu ve sarı

olanlar; bağışıklık sistemini de desteklediği kanıtlanmış bol miktarda beta-karoten

içerir. Cilde faydaları bilinen C vitamini ise bu grubun üyelerinin en bilinenidir. Aynı

zamanda turunçgiller ailesinden olan bu tür meyvelerin ağız sağlığını korumak için de kullanılması önerilmektedir. Kış aylarında yaygınca bulabileceğiniz narenciye ile

bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Domates, karpuz, pembe greyfurt, guava, kırmızı dolma biber gibi kırmızılar;Yıldız antioksidan likopenin baş kaynağıdır ve bu besinler kansere karşı etkilidir.Hücrelerin yaşlanmasını geciktirir. Bu grubun lezzetli üyeleri güneşin zararlarına karşı cildi korumaktadır. Böylece güneş koruyucuyu atladığınız zamanlarda en azından cildinizi içeriden korumuş olacaksınız.

Yeşil renkli besinler arasında yer alan brokoli, Brüksel lahanası ve kıvırcık

lahana;C vitamini, folik asit ve kanserle savaşan içerikler barındırdıklarından dolayı

bu dört grubun lideri konumundadır. Özellikle lütein zengini bu gıdalar katarakt

riskini düşürmeye ve maküler bozulmanın azalmasına yardımcı olur.Son olarak böğürtlen, mavi yemiş, al üzüm, erik, mor lahana gibi mavi ve mor olanlar ise beyin sağlığını iyileştirdiği, dolaşımı rahatlattığı ve yaşlanmayı yavaşlattığı pek çok çalışmaca kanıtlanmış antioksidanı içerir. Gençlik pınarı diye adlandırılması yanlış olmayacaktır. Ayrıca koyu mavi sebze ve meyveler tüketerek biyolojik saatinize de hükmedebilirsiniz.