Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat hediye etti

İtalyan sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı şimdilerde Mısırlı sevgilisiyle aşk yaşıyor. Subaşı, Mısırlı sevgilisinin hediye ettiği 2 milyon 174 bin TL değerindeki saatle yine gündem oldu. Subaşı, paylaştığı fotoğrafta sevgilisinin yüzünü bir kez daha gizlemeyi tercih etti.

SEVGİLİSİNİN YÜZÜNÜ YİNE GİZLEDİ

Şeyma Subaşı, dün Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeni bir fotoğraf daha paylaştı. Yine sevgilisinin yüzünü gizleyen Subaşı'ya Alsaloussi'nin saat hediyesi çok konuşuldu. Saatin değeri tam 2 milyon 174 bin TL değerinde!

2 MİLYONLUK SAAT HEDİYE ETMİŞ

Sevgilisinin yüzünü yine kapatmayı tercih eden Subaşı, kolundaki lüks marka saat ile dikkat çekti. Subaşı'ya sevgilisinin hediye ettiği saat tam 2 milyon 174 bin TL değerinde olması dikkatlerden kaçmadı.

ŞEYMA, ÜSTSÜZ POZ DA PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medya hesabından üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.