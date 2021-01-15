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ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde yıldızlar geçidi

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın görevi resmen devralacağı 20 Ocak'taki yemin töreni programında sahnede birbirinden ünlü isimler yer alacak.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde yıldızlar geçidi
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ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın görevi resmen devralacağı 20 Ocak'taki yemin töreni programında sahnede birbirinden ünlü isimler yer alacak. Tom Hanks'in sunucu olacağı programda Lady Gaga ulusal marşı seslendirirken, Jennifer Lopez, Jon Bon Jovi, Demi Lovato ve Justin Timberlake gibi isimler de performans sergileyecek.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde kazanan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yemin törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM SAHNE ALACAK

Başkan Trump'ın azli ve 6 Ocak'ta başkent Washington'da Kongre binasının basılmasının ardından ABD'de gözler 20 Ocak'taki başkanlık devir teslimine çevrildi. ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'in haftaya çarşamba gerçekleşecek yemin törenin ayrıntıları belli oldu. Variety'nin haberine göre, programda Lady Gaga, Jennifer Lopez, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake, Demi Lovato ve Ant Clemons gibi popüler şarkıcılar performans sergileyecek.Georgetown Üniversitesi'nin 44. rektörü ve Biden ailesinin yakın dostu Leo J.O.Donovan'ın konuşmasıyla başlayacak yemin töreninde, 2017'de ABD'deki ilk Ulusal Gençlik Şair Ödülü'nü alan Amanda Gorman da şiir okuyacak.

TOM HANKS SUNUCULUK YAPACAK

'Celebrating America' isimli programın da yer alacağı törende sunuculuğu oyuncu Tom Hanks gerçekleştirirken, Biden'a seçim kampanyası sürecinde destek olan ve okullarda cinsel saldırı ile mücadele projesinde yer alan şarkıcı Lady Gaga ise ABD ulusal marşını seslendirecek.

JENNIFER LOPEZ, MÜZİKAL PERFORMANS SERGİLEYECEK

Biden'a seçimler sırasında açık destek veren ve sanal etkinliklerinde yer alan Jennifer Lopez'in de etkinlikte müzikal bir performans sergilemesi bekleniyor.

TÖREN SANAL ORTAMA TAŞINACAK

Devir teslim törenlerinde Pennsylvania Bulvarı'nda gerçekleştirilen gelenekselgeçit töreni ise sanal ortama taşınacak.

Eski başkanlar George Bush, Barack Obama ve eşleri Laura Bush ile Michelle Obama'nın da katılacağı törende, Donald Trump yer almayacak. Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıklamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

 

 

 

 

 

 


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