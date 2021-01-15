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Acun Ilıcalı O Ses Türkiye Rap'in sürpriz jüri üyelerini açıkladı!

Medya patronu Acun Ilıcalı, bu yıl rap formatında ve Exxen platformunda yayınlanacak olan O Ses Türkiye jürisini açıkladı.

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye Rap'in sürpriz jüri üyelerini açıkladı!
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Medya patronu Acun Ilıcalı, bu yıl rap formatında ve Exxen platformunda yayınlanacak olan O Ses Türkiye jürisini açıkladı. Merakla beklenen yarışmada jüri üyeleri Hadise, Eypio, Murda ve Mero.

İZLEYİCİYİ EKRANA KİLİTLEYECEK 

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak O Ses Türkiye artık rap formatıyla ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak O Ses Türkiye Rap'ın jüri üyeleri de belli oldu. İzleyiciyi ekrana kilitleyecek yarışmada Hadise yine jüride.

HADİSE YİNE JÜRİDE

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya üzerinden duyurduğu jüri üyeleri arasında daha önceki yıllardan sadece Hadise bulunuyor. Diğer jüri üyeleri ise rapçiler Eypio, Murda ve Mero.

 İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı:

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