search menu
search
close

Evde Tek Başına'nın oyuncusu Macaulay Culkin, "Donald Trump'ın sahnesi filmden çıkarılsın" dedi!

Evde Tek Başına'nın oyuncusu Macaulay Culkin, "Donald Trump'ın sahnesi filmden çıkarılsın" kampanyasına destek verdi

Evde Tek Başına'nın oyuncusu Macaulay Culkin, "Donald Trump'ın sahnesi filmden çıkarılsın" dedi!
-A A+

1992 yapımı Evde Tek Başına filmin hayranları, Donald Trump'ın ikinci filmdeki sahnesinin çıkarılması için sosyal medya üzerinden bir imza kampanyası başlattı. Kısa sürede yayılan kampanyaya bir destek de filmin oyuncusu Macaulay Culkin'den geldi.

DESTEK PAYLAŞIMI YAPTI 

Filmin yıldızı 40 yaşındaki Macaulay Culkin, sosyal medya üzerinden başlatılan imza kampanyasına sessiz kalamayarak destek paylaşımı yaptı. Oyuncu, yapımcıları beklemeyip sahneyi kendisi çıkaran bir kullanıcının paylaşımına da "Bravo" dedi.

TRUMP'IN TEK BİR CÜMLESİ BULUNUYOR

Donald Trump'ın yıllar önce yayınlanan filmde sadece tek bir cümlesi bulunuyor. Sahibi olduğu Plaza Otel'de çekilen sahnede Kevin McCallister (Macaulay Culkin), Trump'a lobinin nerede olduğunu soruyor, Trump da "Koridorun sonunda solda" diyordu.

"TRUMP ZORLA KADRAJA GİRDİ"

Yıllar önce Metro'ya konuşan filmin görüntü yönetmeni olan Julio Macat, Trump'ın sahnesi için "Otelin lobisinde çekim yapıyorduk ve o (Trump) da oradaydı ve zorla kadraja girdi. Bir sahnede arkada görünmek istedi" ifadelerini kullanmıştı. Yönetmen, Donald Trump'ın sahnede olma talebini sahip olduğu otelde çekim yaptıkları için kabul ettiğini de sözlerine eklemişti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Alın kırışıklıkları nasıl tedavi edilir? Alın kırışıklıkları nasıl tedavi edilir?
Güzellik
Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses'in sürpriz jüri üyeleri! Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses'in sürpriz jüri üyeleri!
Magazin
En Güncel Galeriler
Gören dönüp bir daha baktı! Tül elbisesiyle cesur paylaşımı olay oldu!
Gören dönüp bir daha baktı! Tül elbisesiyle cesur paylaşımı olay oldu!
Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener'den bomba itiraf!
Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener'den bomba itiraf!
Taytı çekti, kendini spora verdi! Songül Karlı'dan bomba paylaşım!
Taytı çekti, kendini spora verdi! Songül Karlı'dan bomba paylaşım!
İkinci bebeğini kucağına alan Meryem, kızının yüzünü ilk kez gösterdi!
İkinci bebeğini kucağına alan Meryem, kızının yüzünü ilk kez gösterdi!
Sütyensiz pozlarını paylaşan Merve Boluğur, sosyal medyayı salladı!
Sütyensiz pozlarını paylaşan Merve Boluğur, sosyal medyayı salladı!
Gelin adayı Naz ne yapacağını şaşırdı! İç çamaşırıyla poz verdi!
Gelin adayı Naz ne yapacağını şaşırdı! İç çamaşırıyla poz verdi!
Önceki Haberler
Yemekten sonra uykunuz geliyorsa dikkat!
Yemekten sonra uykunuz geliyorsa dikkat!
Kusursuz fiziğini nasıl koruduğu ortaya çıktı! İşte JLO'nun sırrı!
Kusursuz fiziğini nasıl koruduğu ortaya çıktı! İşte JLO'nun sırrı!
Sofranın en gözdesi: Kahvaltılık sos
Sofranın en gözdesi: Kahvaltılık sos
Kuru ciltler için 5 güzellik tavsiyesi!
Kuru ciltler için 5 güzellik tavsiyesi!
Uyumanızı kolaylaştıracak besinler burada!
Uyumanızı kolaylaştıracak besinler burada!
İşte çay lekesini çıkarmanın en pratik yöntemi!
İşte çay lekesini çıkarmanın en pratik yöntemi!
Kanserli hücrelerin çoğalmasını engelliyor
Kanserli hücrelerin çoğalmasını engelliyor
Akciğerleri temizleyen mucize meyve!
Akciğerleri temizleyen mucize meyve!
Yorumlar