Evde Tek Başına'nın oyuncusu Macaulay Culkin, "Donald Trump'ın sahnesi filmden çıkarılsın" dedi!

1992 yapımı Evde Tek Başına filmin hayranları, Donald Trump'ın ikinci filmdeki sahnesinin çıkarılması için sosyal medya üzerinden bir imza kampanyası başlattı. Kısa sürede yayılan kampanyaya bir destek de filmin oyuncusu Macaulay Culkin'den geldi.

DESTEK PAYLAŞIMI YAPTI

Filmin yıldızı 40 yaşındaki Macaulay Culkin, sosyal medya üzerinden başlatılan imza kampanyasına sessiz kalamayarak destek paylaşımı yaptı. Oyuncu, yapımcıları beklemeyip sahneyi kendisi çıkaran bir kullanıcının paylaşımına da "Bravo" dedi.

TRUMP'IN TEK BİR CÜMLESİ BULUNUYOR

Donald Trump'ın yıllar önce yayınlanan filmde sadece tek bir cümlesi bulunuyor. Sahibi olduğu Plaza Otel'de çekilen sahnede Kevin McCallister (Macaulay Culkin), Trump'a lobinin nerede olduğunu soruyor, Trump da "Koridorun sonunda solda" diyordu.

"TRUMP ZORLA KADRAJA GİRDİ"

Yıllar önce Metro'ya konuşan filmin görüntü yönetmeni olan Julio Macat, Trump'ın sahnesi için "Otelin lobisinde çekim yapıyorduk ve o (Trump) da oradaydı ve zorla kadraja girdi. Bir sahnede arkada görünmek istedi" ifadelerini kullanmıştı. Yönetmen, Donald Trump'ın sahnede olma talebini sahip olduğu otelde çekim yaptıkları için kabul ettiğini de sözlerine eklemişti.