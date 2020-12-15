search menu
search
close

Çukur setinde onlarca figüranı sosyal mesafeyi hiçe sayarak sete taşıdılar!

Çukur dizisi yeni bölüm çekimleri için bir kamyon dolusu figüran getirildi. Ancak sette, koronavirüse karşı hiçbir önlem alınmadığı görüldü.

Çukur setinde onlarca figüranı sosyal mesafeyi hiçe sayarak sete taşıdılar!
-A A+

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Çukur'da skandal görüntü! Dizinin yeni bölüm çekimleri için bir kamyon dolusu figüran getirildi. Ancak sette, koronavirüse karşı hiçbir önlem alınmadığı görüldü. Ortaya şoke eden görüntüler çıktı. 

SKANDAL GÖRÜNTÜ! 

Show TV'de yayınlanan reyting rekortmeni dizisi Çukur'un setinde skandal görüntüler ortaya çıktı. Koronavirüs salgının etkisi tüm ülkemizde yoğun şekilde yaşanırken, pek çok kısıtlama da virüsten korunmak için alınan tedbirler arasında yer alıyor. Pek çok dizi ve sinema filmini de olumsuz etkileyen bu durumda reyting rekortmeni dizi 'Çukur'da tedbirleri hiçe sayan görüntüler ortaya çıktı.

 SAATLERCE BEKLEDİLER

Uçankuş'un haberine göre, yeni bölüm çekimleri için getirilen bir kamyon dolusu figüranın maskesiz ve sosyal mesafesiz olması dikkat çekti.

HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARILDI

Kamyonun üzerinde saatlerce maskesiz bekleyen onlarca figüran Kovid-19'a davetiye çıkardı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Mantar yıkanır mı yıkanmaz mı? Mantar yıkanır mı yıkanmaz mı?
Öneriler
Tokluk hissi vererek tatlı krizlerini önlüyor! Tokluk hissi vererek tatlı krizlerini önlüyor!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Miami'de tatil yapan Şeyma'dan cüretkar pozlar!
Miami'de tatil yapan Şeyma'dan cüretkar pozlar!
Deniz paylaşımıyla sınırları zorladı! Bacaklarını öyle bir açtı ki...
Deniz paylaşımıyla sınırları zorladı! Bacaklarını öyle bir açtı ki...
Sevgilisini darp ettiği iddia edilmişti! Ses kayıtları ortaya çıktı!
Sevgilisini darp ettiği iddia edilmişti! Ses kayıtları ortaya çıktı!
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ten kötü haber var!
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ten kötü haber var!
Bal kabağı ile spor yapan ünlü modelin iç çamaşırı koptu!
Bal kabağı ile spor yapan ünlü modelin iç çamaşırı koptu!
Coşkun Sabah yıllar sonra itiraf etti: Hülya beni Tanju Çolak'la...
Coşkun Sabah yıllar sonra itiraf etti: Hülya beni Tanju Çolak'la...
Önceki Haberler
Gözünüz kaşınıyor ve sulanıyorsa aman dikkat!
Gözünüz kaşınıyor ve sulanıyorsa aman dikkat!
İbo'nun kızıyla diyoloğu olay oldu! Ayşegül eleştirilere isyan etti!
İbo'nun kızıyla diyoloğu olay oldu! Ayşegül eleştirilere isyan etti!
Çayın yanına ne de güzel gider: Kahvaltılık tatlı tarifi
Çayın yanına ne de güzel gider: Kahvaltılık tatlı tarifi
Aç karnına su içmenin bu faydasını duyunca çok şaşıracaksınız!
Aç karnına su içmenin bu faydasını duyunca çok şaşıracaksınız!
İlk buluşmada yapılmaması gereken 10 şey!
İlk buluşmada yapılmaması gereken 10 şey!
G string giymeden önce dikkat edilmesi gerekenler!
G string giymeden önce dikkat edilmesi gerekenler!
Kışın cilt bakımı yapmanın püf noktaları!
Kışın cilt bakımı yapmanın püf noktaları!
Bu besin mide ve karın ağrılarını bitiriyor!
Bu besin mide ve karın ağrılarını bitiriyor!
Yorumlar